Австрия обыграла Северную Македонию в матче чемпионата Европы

Сборная Австрии переиграла команду Северной Македонии на стадионе «Националь» в матче Евро-2020.
Встреча группы C завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Франко Фоды.
В составе победителей отличились Штефан Лайнер (18-я минута) и Михаэль Грегорич (78). У македонцев забил нападающий Горан Пандев (28).
Добавим, что 17 июня во втором туре Австрия встретится с Нидерландов. Северная Македония в этот же день сразится с Украиной.
Чемпионат Европы
Группа C
1-й тур
Австрия - Северная Македония - 3:1 (1:1)
Голы: Лайнер, 57; Грегорич, 78; Арнаутович, 89 - Пандев, 28
Австрия: Бахманн, Ульмер, Драгович, Хинтереггер, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер, Алаба, Забитцер, Калайджич.
Северная Македония: Димитриевски, С. Ристовски, Д. Велкоски, Муслиу, Адеми, Алиоски, Николов, Барди, Эльмас, Трайковски, Пандев.
Предупреждение: Лайнер, 85 - Трайковски, 42; Аликоски, 52.
Отметим, что для Северной Македонии провела первый матч в рамках чемпионата Европы.