Роман Зобнин: После матча с Бельгией удалось поспать только пару часов

- Уже удалось убрать этот матч из головы, или тревожные воспоминания остаются?

- Во многом. Все футболисты бельгийской сборной играю в топ чемпионатах на высочайшем уровне. Они очень хорошо оснащены технически, быстрее думают, быстрее работают с мячом. Можно назвать очень много факторов, и мы тоже должны к этому стремиться.

- Было видно, что сборная Бельгии полностью контролировала игру. В чем она была лучше?

- Было мало положительных эмоций, потому что мы крупно проиграли. Мы хотели немного другого, но, к сожалению, многое не получилось. Нужно было переспать с этой мыслью, сделать выводы и двигаться дальше.

- После поражений всегда тяжело и ночью я не спал. Только пару часов удалось поспать. В голову лезли негативные мысли, и пока у меня не получилось их прогнать.

- С чем связаны ошибки нашей команды при первых двух пропущенных мячах?

- Возможно с тем, что это была первая игра на чемпионате Европы. Ребята немного переживали и нервничали, поэтому много ошибались в передачах и простых действиях.

- Черчесов вчера сказал, что команда не очень хорошо отреагировала на быстро пропущенный мяч. Тут причина в психологии или уровень соперника сразу бросился в глаза?

- Возможно, и психология, но можно назвать много причин: против нас играла хорошая команда, которая не давала нам вздохнуть. И фактор первого матча сказался. После того, как пропустили, мы много переживали.

- После матча наши игроки говорили, что Бельгия не показалась грозным соперником, если судить по тому, что происходило на поле. Вы с этим согласны?

- Вначале нам игра давалась. Было видно, что в первые минуты соперник тоже переживал из-за того, что это была стартовая встреча чемпионата. К сожалению, нам не удалось забить, а первый гол, конечно, сыграл на пользу бельгийцам.

- Как восприняла победу финской сборной над Данией и на руку ли нам такой результат?

- Мы должны на себя смотреть и набирать свои очки. Следующий матч у нас с финнами и мы должны набирать в нем три очка. Не стоит зацикливаться на играх соперников.

- Удалось ли отбросить перед игрой ту ситуацию, которая случилась с датчанином Эриксеном и как вы реагировали на эти события?

- Я перед нашим матчем узнал, что у соперников приостановили игру и по какой причине. Все это очень жестко. Мне хочется пожелать здоровья Эриксену. Это крупный турнир, но здоровье прежде всего.