ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А не начался Олимпия Милан 0 Виртус Болонья 0
Бразилия - Серия А перерыв Гремио 0 Атлетико Паран 1 П1 5.00 Х 3.50 П2 1.75
Испания - Сегунда перерыв Райо Вальекано 1 Жирона 1 П1 2.45 Х 2.33 П2 4.80
ЧЕ-2020 - финальный раунд перерыв Нидерланды 0 Украина 0 П1 1.70 Х 3.50 П2 5.80
Бразилия - Серия А перерыв Фламенго 1 Америка Минейр 0 П1 1.15 Х 8.20 П2 16.0
Бразилия - Серия А перерыв Атлетико Миней 1 Сан-Паулу 0 П1 1.35 Х 5.10 П2 8.60
Роман Зобнин: После матча с Бельгией удалось поспать только пару часов
13 июня 21:45
автор: Юлия Григорьевская

Роман Зобнин: После матча с Бельгией удалось поспать только пару часов

Полузащитник сборной России Роман Зобнин после сегодняшней тренировки поделился мыслями о прошедшем матче с Бельгией.

- Опишите ваши эмоции после матча с Бельгией.

- Было мало положительных эмоций, потому что мы крупно проиграли. Мы хотели немного другого, но, к сожалению, многое не получилось. Нужно было переспать с этой мыслью, сделать выводы и двигаться дальше.

- Было видно, что сборная Бельгии полностью контролировала игру. В чем она была лучше?

- Во многом. Все футболисты бельгийской сборной играю в топ чемпионатах на высочайшем уровне. Они очень хорошо оснащены технически, быстрее думают, быстрее работают с мячом. Можно назвать очень много факторов, и мы тоже должны к этому стремиться.

- Уже удалось убрать этот матч из головы, или тревожные воспоминания остаются?

- После поражений всегда тяжело и ночью я не спал. Только пару часов удалось поспать. В голову лезли негативные мысли, и пока у меня не получилось их прогнать.

- С чем связаны ошибки нашей команды при первых двух пропущенных мячах?

- Возможно с тем, что это была первая игра на чемпионате Европы. Ребята немного переживали и нервничали, поэтому много ошибались в передачах и простых действиях.

- Черчесов вчера сказал, что команда не очень хорошо отреагировала на быстро пропущенный мяч. Тут причина в психологии или уровень соперника сразу бросился в глаза?

- Возможно, и психология, но можно назвать много причин: против нас играла хорошая команда, которая не давала нам вздохнуть. И фактор первого матча сказался. После того, как пропустили, мы много переживали.

- После матча наши игроки говорили, что Бельгия не показалась грозным соперником, если судить по тому, что происходило на поле. Вы с этим согласны?

- Вначале нам игра давалась. Было видно, что в первые минуты соперник тоже переживал из-за того, что это была стартовая встреча чемпионата. К сожалению, нам не удалось забить, а первый гол, конечно, сыграл на пользу бельгийцам.

- Как восприняла победу финской сборной над Данией и на руку ли нам такой результат?

- Мы должны на себя смотреть и набирать свои очки. Следующий матч у нас с финнами и мы должны набирать в нем три очка. Не стоит зацикливаться на играх соперников.

- Удалось ли отбросить перед игрой ту ситуацию, которая случилась с датчанином Эриксеном и как вы реагировали на эти события?

- Я перед нашим матчем узнал, что у соперников приостановили игру и по какой причине. Все это очень жестко. Мне хочется пожелать здоровья Эриксену. Это крупный турнир, но здоровье прежде всего.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Андрей Канчельскис: В России футбол убитСборная Дании вернулась на поле под аплодисменты финновСегодня ночью в Глендейле пройдет UFC 263Дзюба объяснил разгромное поражение от Бельгии на ЕвроСёмин не смолчал после поражения России от БельгииРинат Дасаев высказался об игре вратаря Шунина
Пандев забил в 37, но этого не хватило даже для ничьей. Как Австрия сломила гордых македонцев
В стартовом матче в группе С на Евро-2020 австрийская сборная в Бухаресте лишь в концовке доказала свое превосходство над командой Северной Македонии (3:1).
Нидерланды — Украина: прямая трансляция матча группы С на Евро-2020 13.06.2021
13 июня 2021 года в Амстердаме состоится матч 1-го тура в группе С между сборными Нидерландов и Украины.
Саутгейт поквитался с Даличем. Как Англия взяла реванш у Хорватии за полуфинал ЧМ-2018 в Лужниках
В первом матче группы D на Евро-2020 сборная Англии победила в Лондоне хорватов (1:0).
Видео всех голов Евро-2020 13.06.2021: Англия дожала Хорватию, Австрия победила Македонию, Нидерланды против Украины
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 13 июня: Англия - Хорватия, Австрия - Северная Македония, Нидерланды - Украина.
Упрямство с Шуниным и Семеновым погубит Саламыча. Выводы по матчу Бельгия — Россия
Послесловие к поражению России от Бельгии (0:3) в стартовом матче Евро-2020.
«Черчесов не угадал со схемой и составом». Сенников — о поражении России от бельгийцев
Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников поделился с «Плеймейкером» мнением о матче Евро-2020 Бельгия - Россия (3:0).
Австрия — Северная Македония: прямая трансляция матча группы С на Евро-2020 13.06.2021
13 июня 2021 года в Бухаресте состоится матч 1-го тура в группе С между сборными Австрии и Северной Македонии.
Англия — Хорватия: прямая трансляция матча группы D на Евро-2020 13.06.2021
13 июня 2021 года в Лондоне состоится матч 1-го тура в группе D между сборными Англии и Хорватии.
Без шансов. Как Россия стартовала на Евро-2020 с крупного поражения от Бельгии
В стартовом матче Евро-2020 российская сборная в Петербурге уступила Бельгии (0:3).
Эриксен жив — и это главное. Как Дания не отошла от шока и проиграла Финляндии
В стартовом матче группы В на Евро-2020 сборная Дании сенсационно уступила дебютантам турнира финнам (0:1), но главным в этой игре был не результат.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Gazfight: турнир №1. Кудряшов vs Романов

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика