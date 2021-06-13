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Сборная Нидерландов победила Украину в матче Евро-2020
13 июня 23:52
автор: Александр Поволоцкий

Сборная Нидерландов победила Украину в матче Евро-2020

Игра прошла на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме.

Сборная Нидерландов переиграла команду Украины в матче первого тура чемпионата Европы-2020.

Встреча группы C завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Франка де Бура.

В составе победителей отличились Джорджиньо Вейналдум (52-я минута), Ваутер Вегорст (58), Дензел Дюмфрис (85). Украинцы ответили точными ударами Андрея Ярмоленко (75) и Роман Яремчук (79).

Добавим, что 17 июня во втором туре Нидерланды встретятся с Австрией. Украина в этот же день сразится с Северной Македонией.

Чемпионат Европы

Группа C

1-й тур

Нидерланды - Украина - 3:2 (0:0)

Голы: Вейналдум, 52; Вегорст, 58; Дюмфрис, 85 - Ярмоленко, 75; Яремчук, 79.

Нидерланды: Стекеленбург, Тимбер (Велтман, 88), де Врей, Блинд (Аке, 64), Дюмфрис, ван Анхольт (Вейндал, 64), Де Рон, Вейналдум, де Йонг, Вегорст (де Йонг, 88), Депай (Мален, 90+1).

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Зинченко, Малиновский, Сидорчук, Зубков (Марлос,13) (Шапаренко, 64), Ярмоленко, Яремчук.

Предупреждение: Сидорчук, 90+3.

источник: «Советский спорт»
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