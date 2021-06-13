Сборная Нидерландов победила Украину в матче Евро-2020

Сборная Нидерландов переиграла команду Украины в матче первого тура чемпионата Европы-2020.
Встреча группы C завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Франка де Бура.
В составе победителей отличились Джорджиньо Вейналдум (52-я минута), Ваутер Вегорст (58), Дензел Дюмфрис (85). Украинцы ответили точными ударами Андрея Ярмоленко (75) и Роман Яремчук (79).
Добавим, что 17 июня во втором туре Нидерланды встретятся с Австрией. Украина в этот же день сразится с Северной Македонией.
Чемпионат Европы