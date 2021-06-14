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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 16:00 Шотландия 0 Чехия 0 П1 2.65 Х 3.05 П2 3.10
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Польша 0 Словакия 0 П1 1.76 Х 3.50 П2 5.80
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Испания 0 Швеция 0 П1 1.37 Х 5.00 П2 10.5
14 июня 08:00
автор: Олег Чикирис

Сегодня на Евро: Шотландия – Чехия, Польша – Словакия, Испания - Швеция

Анонсируем матчи понедельника на чемпионате Европы.

Шотландия – Чехия

Начало: 16.00

ТВ: Матч ТВ, 15.30

Комментатор: Тимур Журавель

История встреч: +4=1-4, мячи 11:12

Команды достаточно часто встречались в последнее время. Осенью прошлого года они провели два матча в Лиге Наций, причем в обоих победили шотландцы (2:1, 1:0). Тот факт, что нынешняя игра пройдет в Глазго, станет дополнительным доводом в пользу победы британцев. Ведь «Хэмпден Парк» - несчастливая арена для чехов: сборная провела здесь шесть матчей, в которых пять раз проиграла и однажды свела встречу вничью. С другой стороны, шотландцы еще никогда не выходили из группы на чемпионатах Европы, чехи же делали это на трех турнирах из шести, в которых принимали участие уже не в составе Чехословакии.

Польша – Словакия

Начало: 19.00

ТВ: Матч ТВ, 18.30

Комментатор: Денис Казанский

История встреч: +3=1-4, мячи 13:12

Словаки тоже начинают игры на Евро-2020 в понедельник, 14 июня. Первый матч – с поляками, причем, как ни странно, у словаков в этом противостоянии положительный баланс – четыре победы против трех у поляков. Правда, команды достаточно давно не встречались: в 2012-м и 2013-м сборные обменялись победами в товарищеских матчах, а вот в отборе к ЧМ-2010 дважды победили словаки. Правда, нынешняя сборная Польши котируется выше Словакии. Один чудо-бомбардир Роберт Левандовски чего стоит! Да и поддержка у поляков на матче в Санкт-Петербурге обещает быть куда серьезнее, чем у словаков.

Испания – Швеция

Начало: 22.00

ТВ: Первый канал, 21.45

История встреч: +6=5-3, мячи 23:15

На нынешнем Евро много команд, которые играли друг с другом в отборе и которые сыграют опять в финальном турнире. Испания и Швеция тоже относятся к таким сборным. В двух встречах отборочной стадии испанцы набрали четыре очка (3:0, 1:1). Интересно, что похожая история была 13 лет назад, только тогда в отборе команды обменялись победами, а потом в финальном турнире попали в одну группу с командой России. Там испанцы выиграли у шведов 2:1. Очень вероятно, что победят или, как минимум, не проиграют и сейчас. Класс команды Луиса Энрике изрядно выше, плюс испанцы – одна из пяти команд, которые не потерпели ни одно поражения в отборочном турнире.

источник: «Советский спорт»
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