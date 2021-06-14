В фан-зонах – в масках, но без хот-догов. В Санкт-Петербурге ужесточают ограничения

С 17 июня в городе временно запрещается работа фуд-кортов и детских комнат в ресторанах и кафе, обслуживание посетителей в заведениях общепита с 2:00 до 6:00 (за исключением обслуживания навынос).

В городских ТЦ также запретили работу детских комнат объектов развлечения и досуга (за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров), и торговлю на «островках».

Заполняемость кинотеатров, согласно постановлению, должна снизиться с 75% до 50%, а максимальное количество посетителей массовых мероприятий не может превышать 3000 человек.

Отменяется и проведение праздника для лучших выпускников «Бал медалистов».

С 14 июня болельщики фан-зон чемпионата Европы по футболу обязаны носить маски, а с 17 июня в фан-зонах запрещена продажа продуктов питания, за исключением напитков.