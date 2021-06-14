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14 июня 20:43
автор: Александр Поволоцкий

Тихонов - о конфликте Губерниева с Бузовой: Он только и может издеваться над девушками

Спортсмен требует извинений от комментатора.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике журналиста Дмитрия Губерниева за конфликт с певицей Ольгой Бузовой в прямом эфире «Матч ТВ».

«Он не может считаться даже мужчиной, ты попробуй меня пригласи в эфир и вот так поиздевайся. Не позовет — он боится, кишка тонка. Только и может издеваться над бедными девушками, это все на что способен. Вшивый футбольный эксперт, кого он учит? У него познаний в футболе как его результаты в гребле — с гулькин нос», - цитирует бывшего биатлониста Sport24.

Напомним, что Бузова получила вопрос от Губерниева. Он процитировал Карлсона из книги Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон» Астрид Линдгрен: «Вы перестали пить коньяк по утрам?».

Певица расплакалась и назвала комментатора «дном».

источник: Sport24.ru
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