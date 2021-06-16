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Сборная Россия одержала первую победу на Евро-2020, переиграв команду Финляндии
16 июня 17:58
автор: Александр Поволоцкий

Сборная Россия одержала первую победу на Евро-2020, переиграв команду Финляндии

Встреча второго тура группы B состоялась на «Газпром Арене».

Сборная России одержала первую победу на чемпионате Европы-2020, переиграв команду Финляндии со счетом 1:0 (1:0).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Автором победного гола стал полузащитник россиян Алексей Миранчук. Он отличился на второй минуте, добавленной к первому тайму. Результативную передачу отдал Артем Дзюба.

Отметим, что на четвертой минуте Йоэль Похьянпало поразил ворота Матвея Сафонова, но после просмотра гол был отменен.

Таким образом, после первого тура бельгийцы, финны и россияне имеют в активе по три очка. У Дании нет набранных очков.

Команда Станислава Черчесова занимает второе место в группе, поскольку подопечные Роберто Мартинеса имеет игру в запасе. Завтра сборная Бельгии сыграет с датчанами.

В третьем туре 21 июня Россия сыграет в Копенгагене с Данией. Бельгия сразится с Финляндией в тот же день.

Футбол.

Чемпионат Европы.

Группа В.

Второй тур.

Финляндия – Россия – : (0:1)

Гол: Миранчук, 45+2.

Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Араюури, Уронен, О'Шонесси, Шюллер, Лод, Камара, Пукки, Похьянпало.

Россия: Сафонов, Джикия, Баринов, Дивеев, Зобнин, Оздоев, Фернандес, Кузяев, Головин, Миранчук, Дзюба.

16 июня. Санкт-Петербург.

источник: «Советский спорт»
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