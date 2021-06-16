Сборная Россия одержала первую победу на Евро-2020, переиграв команду Финляндии

Сборная России одержала первую победу на чемпионате Европы-2020, переиграв команду Финляндии со счетом 1:0 (1:0).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Автором победного гола стал полузащитник россиян Алексей Миранчук. Он отличился на второй минуте, добавленной к первому тайму. Результативную передачу отдал Артем Дзюба.

Отметим, что на четвертой минуте Йоэль Похьянпало поразил ворота Матвея Сафонова, но после просмотра гол был отменен.

Таким образом, после первого тура бельгийцы, финны и россияне имеют в активе по три очка. У Дании нет набранных очков.