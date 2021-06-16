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Матвей Сафонов: Догадывался, что выйду еще вчера, готовлюсь к каждому матчу
16 июня 19:29
автор: Александр Поволоцкий

Матвей Сафонов: Догадывался, что выйду еще вчера, готовлюсь к каждому матчу

Вратарь провел дебютную игру за национальную команду.

Голкипер сборной России Матвей Сафонов рассказал о своем эмоциональном состоянии перед матчем со сборной Финляндии на чемпионате Европы (1:0)

«Догадывался, что выйду еще вчера. Готовлюсь к каждому матчу, как будто я играю, был полностью готов. Еще не успел понять, волнуюсь или нет, а мяч уже влетел в ворота. Но после отмены гола понял, что ничего не надо бояться и будет только хуже, если будем бояться. Был спокоен и старался зарядить ребят, кто меня слышал. В итоге у нас всё получилось», - сказал вратарь национальной команды в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что на третьей минуте матч Йоэль Похьянпало поразил ворота Сафонова, но после просмотра гол был отменен. Матвей стал первым вратарем сборной России с 2008 года, который не пропустил в матче чемпионата Евро.

В третьем туре группового этапа 21 июня команда Станислава Черчесова сыграет в Копенгагене с Данией.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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