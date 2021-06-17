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ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Дания 0 Бельгия 0 П1 4.30 Х 3.30 П2 2.05
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Нидерланды 0 Австрия 0 П1 1.68 Х 3.90 П2 5.70
Бразилия - Серия А 22:00 Америка Минейр 0 Куяба 0 П1 1.85 Х 3.40 П2 4.60
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17 июня 16:33
автор: Александр Бойченко

Зоран Тошич: я верю в Алексея Березуцкого на посту главного тренера в ЦСКА!

Бывший полузащитник московских армейцев Зоран Тошич отметил, что Алексей заслужил шанс руководить красно-синими.

«Пока тяжело говорить о перспективах, потому что Алексей пока нигде не работал как главный тренер. Но мы имеем в виду, что он долгое время работал и со Слуцким, и с Гончаренко. Он уже много лет в клубе, наверное, поэтому руководство решило дать ему шанс. Я, как его бывший партнер по команде, желаю ему удачи, чтобы у него все получилось. И, конечно, верю в него», — цитирует слова Тошича Газета.ru.

Ивица Олич возглавил ЦСКА 23 марта 2021 года, сменив на посту Виктора Ганчаренко, однако спустя несколько месяцев покинул клуб из-за разногласий с руководством армейцев. Алексей Березуцкий впервые получил шанс стать исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА за свою тренерскую карьеру.

источник: «Газета.Ru»
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