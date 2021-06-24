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24 июня 16:20
автор: Юлия Григорьевская

Алексей Сорокин: Четвертьфинал в Санкт-Петербурге точно состоится, поздно что-то менять

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин подвел итоги группового этапа чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

- Подведите итоги групповой части чемпионата Европы, которая прошла в Санкт-Петербурге.

- Какие-то моменты уже можно отменить. Турнир удался. Вопреки утверждениям скептиков, он идет хорошо. У нас уже есть самый длинный гол в истории Евро (нападающий сборной Чехии Патрик Шик с центра поля поразил ворота сборной Шотландии, прим. ред.), быстрый гол - рекорд Евро. Криштиану Роналду побил рекорд. Нам известны четыре команды, которые потенциально будут играть в Питере четвертьфинал. Мы испытывали беспокойство в отношении некоторых элементов турнира. Но они оказались напрасными. Прекрасно сработала билетная система. Впервые в истории Санкт-Петербурга она применялась. Поле прекрасно справилось с нагрузкой. И мы признательны всем причастным, что все блестяще сработало. Теперь готовимся к четвертьфиналу и продолжаем соблюдать актиковидные меры. Тестируем всех, кто работает на стадион. Уже провели 18 тысяч тестов. Все службы города работают слаженно, и это позволяет все прекрасно организовывать. Главное сейчас – не терять тонус. Нам предстоит пауза и непонятно, где ждать опасности: в напряженной работе или затишье. Пока мы справляемся.

- Сколько болельщиков посетили фан-зоны?

- По поводу российских фан-зон цифр пока нет. Мы надеялись их собрать по итогам турнира. Ведем работу с городами в этом вопросе. В некоторых городах фан-зроны закрываются по решению местных властей.

- Нет ли угрозы переноса четвертьфинала из Питера? Он точно состоится?

- Да. Все в порядке. Я призываю коллег не поддаваться на странные сообщения, которые долетают. У нас есть все заверения коллег из УЕФА, что конфигурация турнира не изменится и все будет так, как запланировано. Я уверяю, что все идет по плану, готовимся к четвертьфиналу. Что-то менять уже поздно. Следите за сайтом УЕФА, за билетной страничкой, потому что билеты для приобретения россиянами могут появиться.

- Кто заботился о поле во время Евро: местные специалисты, или приглашенные люди из УЕФА?

- Специалисты «Зенита». Со стороны УЕФА была техническая группа, которая приезжала и констатировала качество всех газонов, которые мы использовали. Это наши тренировочные базы и стадионы, где готовились команды. Нас команды покидают с хорошими отзывами.

источник: «Советский спорт»
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