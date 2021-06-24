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24 июня 16:35
автор: Александр Поволоцкий

Олег Матыцин: Мы все очень разочарованы выступлением сборной, результаты неудовлетворительные

Министр спорта РФ подвел итоги группового этапа Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

- Для вас каковы итоги группового этапа Евро?

- Это грандиозный фестиваль, который проходит в Санкт-Петербурге, и в то же время большая ответственность. Люди соблюдают все требования Роспотребнадзора, антиковидные меры, которым мы уделяем первостепенное значение. Потому что здоровье спортсменов, организаторов и гостей остается главной ценностью. Со стороны правительства выполнены все гарантии, которые были в заявочной книге по организационным и финансовым аспектам. Бюджет Российской Федерации выделил более двух миллиардов рублей на проведение чемпионата. Эти ресурсы позволили более 170 тысячам людей приобщиться к прекрасному, к празднику футбола. Порядка 110 тысяч посетили стадионы в течение этих матчей. Рекорд был установлен на первой игре Россия – Бельгия, где присутствовало более 26 тысяч болельщиков. Почти ежедневно и ежечасно возникают проблемы, и мы были вынуждены усилить антиковидные меры. Было сокращено количество людей, а также доступ в фан-зоны. В Москве фан-зона была закрыта, но никаких негативных настроений это не вызвало. Я рад, что гости из-за рубежа с пониманием к этому отнеслись. Хорошо себя зарекомендовала система Fan-id. Поступило более 132 тысяч заявок. Около 90 тысяч – это граждане Российской Федерации. Более 10 тысяч – представители Финляндии. От Польши – 4 тысячи с небольшим, и так далее. Очень важно, что мы открыты, и даем возможность людям общаться друг с другом. Сегодня это необходимо с точки зрения эмоционального социального иммунитета. Четвертьфинальный матч, который еще остался, тоже вызовет ажиотаж. Я в этом уверен. Стадион будет заполнен на 50 процентов. Это критерий, который мы не можем увеличить. Но те люди, которые попадут на стадион, получат громадное удовольствие.

- Прокомментируйте выступление нашей сборной на Евро. И надо ли, исходя из результатов, отменить лимит на легионеров?

- Надеюсь, что неудачное выступление нашей сборной не повлияло на успех организации и проведения турнира в Санкт-Петербурге. Конечно, все были сильно разочарованы. Результаты неудовлетворительные. Те задачи, которые ставило министерство и РФС, не выполнены. Что касается причин и последствий, мы с РФС в самое ближайшее время проведем встречу, где попросим высказаться специалистов в области футбола о подготовке команды и выводах, которые надо сделать. Нужно совершенствовать систему управления в футболе. У РФС есть стратегия, но у нас разрозненно развивается система детского футбола, профессиональных клубов и института сборных команд. Надо обратить внимание на подготовку кадров, на взаимодействие трех этих уровней, на создание конкуренции и отбора, как в сборную, так и на всех этапах подготовки юных и профессиональных футболистов. Лимит на легионеров тоже будет предметом обсуждения с РФС, и мы примем адекватное решение.

- Какова судьба главного тренера сборной России Станислава Черчесова?

- Президент РФС это комментировал. К этому вопросу мы еще вернемся. Черчесов уже сказал, что ответственность с тренера никто не снимал. Не надо делать скоропалительных выводов, потому что у нас впереди отборочные матчи к чемпионату мира. Вопрос заключается в выработке долгосрочной стратегии футбола.

источник: «Советский спорт»
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