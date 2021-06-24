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24 июня 17:09
автор: Юрий Волохов

Андрей Чернышов: Кто же откажется от таких денег? Без солидной неустойки Черчесов не уйдет

Экс-защитник сборных СССР и России Андрей Чернышов – об уходе Черчесова и необходимости реформ в нашей футболе.

- Какие выводы по итогам выступления сборной России на Евро?

- Выводы такие, что нам нужно менять всю систему подготовки футболистов, менять тренерский штаб сборной. Помните, как Германия провалилась на чемпионате Европы в 2000 году, после чего были сделаны кардинальные выводы, была проведена масштабная реформа всего футбола. Это дало свои результаты уже через несколько лет. Германия до сих пор пожимает плоды той реформы, каждый год в стране появляются яркие молодые футболисты.

- Вы сказали, что нужно менять тренерский штаб. Но Черчесов пока уходить не собирается, видимо, там идет торг за неустойку.

- Понятно, что никто не откажется от таких денег. У Черчесова контракт на баснословную сумму. И если его хотят убрать, то придется платить солидную неустойку. Кто ж добровольно откажется от такого сладкого куска? Поэтому он будет держаться до последнего, сам в отставку не подаст.

- Если эта ситуация будет затягиваться, но гнев народный в отношении Черчесова растет. Как он собирается работать в такой атмосфере?

- Здесь на одной чаше весов народный гнев, на другой – очень большие деньги. И эта чаша перевешивает. Поэтому человек будет спокойно сидеть у себя в Австрии и ждать, когда ему выплатят неустойку за расторжение контракта. В противном случае, будет прилетать в Москву, и работать со сборной.

- Если такая ситуация «ни мира, ни войны», как по Троцкому, затянется до сентября. А в сентябре нам предстоят отборочные матчи ЧМ-2022. Понятно, что нынешняя сборная в ее психологическом состоянии и с этим тренером никуда не выйдет.

- Сейчас РФС руководят разумные люди, думаю, они найдут решение проблемы. Ведь решили вопрос с Капелло, а у него зарплата была намного больше черчесовской.

Есть люди в высоких кабинетах, которые курируют футбол. Они вызывают к себе тренеров, когда хотят их похвалить, наградить. Также они могут пригласить к себе Черчесова и объяснить, что нужно освободить занимаемую должность.

- Думаете, Черчесов понимает, что после такого провала на Евро, и после той волны недовольства им лично, оставаться никак нельзя?

- Уверен, что понимает. И если вы говорите, что идет торг, он уже хочет уйти. Я не представляю, как он сможет вывести сборную на матч осенью. Реакция зрителей будет резко противоположной той, когда во время чемпионата мира 2018 года болельщики пели «Ты космос, Стас».

- Иностранцев во главе сборной побывало много, наших всех перебрали. Кого ставить на сборную?

- Мне трудно ответить на этот вопрос. Видел, что всплывали кандидатуры Семака, Бердыева.

- И последний вопрос. Все же понимают, что эта сборная ни на какой чемпионат мира не пробьется. Согласны с этим?

- Помните, как в 2003 году после отставки Газзаева ситуация была почти безнадежная. Нам нужно было выигрывать три матча. Пришел Ярцев, эту задачу решил: сборная вышла в стыки, а затем завоевала путевку на Евро-2004.

Может, и сейчас придет тренер-мотиватор. Ясно, что он не научит их играть в футбол, но заставит биться на поле.

источник: «Советский спорт»
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