Академия «Вилльярреал Краснодар» провела первые убойные КЭМПы в России

КЭМП Вилльярреал в России также выделился изучением испанского языка. К ребятам в Сочи приехал преподаватель высокого уровня и в увлекательной форме помогает освоить испанский язык за короткое время.

К тренировкам присоединился Сирило Кардозо - первый бразильский игрок в сборной России по мини- футболу, а также финалист чемпионата Европы, бронзовый призёр чемпионата мира и девятикратный чемпион России. Он делится своим опытом, стараниями и особенными техниками, раскрывая все секреты своего успеха молодым игрокам академии «Виллярреал Краснодар».

Ежедневные интенсивные футбольные тренировки не только позволили достичь ребятам высоких результатов за короткое время, но и поднять их мотивацию и интерес к данному виду спорта. Это можно понять даже по эмоциям ребят, на лицах которых, по окончанию таких интенсивных тренировок, всегда сохранялись улыбка и огонь в глазах.

Успешность проведения КЭМПов превзошла все ожидания, и это только первый футбольный лагерь от академии.

Главный наставник Академии «Вилльярреал Краснодар» Арсен Хырхырьян, тренер категории UEFA B с пятилетним опытом игры и тренерской деятельности в Испании, отметил успешность первых кэмпов и выразил уверенность, что ребята получили колоссальный опыт и результаты.

«Это были два интенсивных и интересных Кэмпа. Мы рады, что то, что мы делаем приносит удовольствие и пользу ребятам», - отметил наставник юных футболистов.

Тренер по технике Академии «Вилльярреал Краснодар» Руслан Шаталов, обладатель трёх мировых рекордов в футбольном фристайле, бронзовый призёр чемпионата мира по фристайлу. Специалист, который 9 лет успешно готовит ребят для лучших академий страны, работая над технической и физической подготовкой рассказал о 25 днях креативной и слаженной работы от тренеров и детей.

«Мы делаем всё для того, чтобы наши дети становились лучше на футбольном поле и за его пределами», - добавил Руслан Шаталов.

Приглашенный тренер Академии «Вилльярреал Краснодар» Сирило Кардозо, опытный специалист, многократный призер чемпионатов Европы по мини-футболу, недавно завершивший карьеру игрока, провел с ребятами огромную работу на сборах и поделился эксклюзивно с нашим изданием результатами кэмпа и мнением о коллективе футбольной академии.

«Сплочённый тренерский коллектив помогает быстро сплотиться игрокам, которые видят друг друга впервые. Я доволен, что меня пригласили в этот амбициозный проект поделиться опытом с юными футболистами», - отметил Сирило Кардозо.

Бывший игрок молодёжной сборной Мали, тренер по физической подготовке Академии «Вилльярреал Краснодар» Лассин Камара также максимально упорно и интенсивно проводил с ребятами ежедневные тренировки, от которых, к слову, сами футболисты были в восторге, о чем регулярно говорили на кэмпе.

«Усердный труд и позитивное мышление помогли ребятам выйти на новый уровень после КЭМПов Академии «Вилльярреал Краснодар», - уверенно добавил Лассин Камара, который, отметим, после переезда в Россию по индивидуальным программам готовит футболистов для главных московских футбольных школ.

Директор Академии Дмитрий Привалов также дал эксклюзивный комментарий нашему журналисту, отметив возможность открытия дверей в европейский футбол для российских юных футболистов.

«Коллектив Академии «Вильярреал Краснодар» - это сплоченная семья амбициозно настроенных профессионалов. Своей работой мы доказали, что проект академии Вильярреал — это не очередной коммерческий «пылесос». Нам важно чувствовать гордость за проделанную работу. Наша цель: помочь талантливым ребятам вырасти в профессиональных игроков и открыть им двери в европейский футбол. Это возможно, и мы это докажем!», - отметил директор Академии.