ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Хорватия 0 Испания 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Франция 0 Швейцария 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Англия 0 Германия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Швеция 0 Украина 0
Академия «Вилльярреал Краснодар» провела первые убойные КЭМПы в России
28 июня 18:13
автор: Александр Поволоцкий

Академия «Вилльярреал Краснодар» провела первые убойные КЭМПы в России

Уникальный опыт на протяжении целого месяца получили футболисты, тренируясь в Сочи.

Футбольная академия «Villarreal Краснодар» (@villarreal_krasnodar) провела первые два КЭМПа в России.

Успешность проведения КЭМПов превзошла все ожидания, и это только первый футбольный лагерь от академии.

Ежедневные интенсивные футбольные тренировки не только позволили достичь ребятам высоких результатов за короткое время, но и поднять их мотивацию и интерес к данному виду спорта. Это можно понять даже по эмоциям ребят, на лицах которых, по окончанию таких интенсивных тренировок, всегда сохранялись улыбка и огонь в глазах.

К тренировкам присоединился Сирило Кардозо - первый бразильский игрок в сборной России по мини- футболу, а также финалист чемпионата Европы, бронзовый призёр чемпионата мира и девятикратный чемпион России. Он делится своим опытом, стараниями и особенными техниками, раскрывая все секреты своего успеха молодым игрокам академии «Виллярреал Краснодар».

КЭМП Вилльярреал в России также выделился изучением испанского языка. К ребятам в Сочи приехал преподаватель высокого уровня и в увлекательной форме помогает освоить испанский язык за короткое время.

Главный наставник Академии «Вилльярреал Краснодар» Арсен Хырхырьян, тренер категории UEFA B с пятилетним опытом игры и тренерской деятельности в Испании, отметил успешность первых кэмпов и выразил уверенность, что ребята получили колоссальный опыт и результаты.

«Это были два интенсивных и интересных Кэмпа. Мы рады, что то, что мы делаем приносит удовольствие и пользу ребятам», - отметил наставник юных футболистов.

Тренер по технике Академии «Вилльярреал Краснодар» Руслан Шаталов, обладатель трёх мировых рекордов в футбольном фристайле, бронзовый призёр чемпионата мира по фристайлу. Специалист, который 9 лет успешно готовит ребят для лучших академий страны, работая над технической и физической подготовкой рассказал о 25 днях креативной и слаженной работы от тренеров и детей.

«Мы делаем всё для того, чтобы наши дети становились лучше на футбольном поле и за его пределами», - добавил Руслан Шаталов.

Приглашенный тренер Академии «Вилльярреал Краснодар» Сирило Кардозо, опытный специалист, многократный призер чемпионатов Европы по мини-футболу, недавно завершивший карьеру игрока, провел с ребятами огромную работу на сборах и поделился эксклюзивно с нашим изданием результатами кэмпа и мнением о коллективе футбольной академии.

«Сплочённый тренерский коллектив помогает быстро сплотиться игрокам, которые видят друг друга впервые. Я доволен, что меня пригласили в этот амбициозный проект поделиться опытом с юными футболистами», - отметил Сирило Кардозо.

Бывший игрок молодёжной сборной Мали, тренер по физической подготовке Академии «Вилльярреал Краснодар» Лассин Камара также максимально упорно и интенсивно проводил с ребятами ежедневные тренировки, от которых, к слову, сами футболисты были в восторге, о чем регулярно говорили на кэмпе.

«Усердный труд и позитивное мышление помогли ребятам выйти на новый уровень после КЭМПов Академии «Вилльярреал Краснодар», - уверенно добавил Лассин Камара, который, отметим, после переезда в Россию по индивидуальным программам готовит футболистов для главных московских футбольных школ.

Директор Академии Дмитрий Привалов также дал эксклюзивный комментарий нашему журналисту, отметив возможность открытия дверей в европейский футбол для российских юных футболистов.

«Коллектив Академии «Вильярреал Краснодар» - это сплоченная семья амбициозно настроенных профессионалов. Своей работой мы доказали, что проект академии Вильярреал — это не очередной коммерческий «пылесос». Нам важно чувствовать гордость за проделанную работу. Наша цель: помочь талантливым ребятам вырасти в профессиональных игроков и открыть им двери в европейский футбол. Это возможно, и мы это докажем!», - отметил директор Академии.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Tesla в скором времени выпустит бюджетный электрокар за 23 000 евро"Манчестер Сити" готов потратить 200 миллионов евро на двух новичковУ Александра Кокорина появились новые варианты продолжения карьерыКаменских взбудоражила публику соблазнительной позойУкраинка разделась в троллейбусе на спор (видео)Ни стыда, ни совести: узнай звезду по голому фото
Пусть Черчесов отчитывается на исполкоме перед камерами, на всю страну — так честнее
29 июня исполком РФС в закрытом режиме заслушает отчет тренерского штаба сборной России по поводу выступления на Евро-2020.
«Роналду сказал: «Мы вернемся». Это здорово для футбола». Непомнящий — о Евро-2020
Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился с «Плеймейкером» мнением о вылете с чемпионата Европы его победителей 2016 года португальцев и их главной звезде Криштиану Роналду.
Франция — Швейцария: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 28.06.2021
28 июня 2021 года в Бухаресте состоится матч 1/8 финала между сборными Франции и Швейцарии.
Хорватия — Испания: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 28.06.2021
28 июня 2021 года в Копенгагене состоится матч 1/8 финала между сборными Хорватии и Испании.
Видео всех голов Евро-2020 28.06.2021: Хорватия против Испании, Франция против Швейцарии
Видеообзоры двух матчей 1/8 финала, запланированных на чемпионате Европы по футболу 28 июня: Хорватия - Испания, Франция - Швейцария.
Лучшая вакцина для российского спорта. Букмекеры отметили свой профессиональный праздник
27 июня 2021 года в России отмечался День организаторов пари.
Дальше без Роналду. Как Португалия проиграла Бельгии и сложила полномочия чемпиона Европы
Бельгийцам для победы над португальцами хватило единственного гола Торгана Азара и «зачехленного» Криштиану Роналду.
Видео всех голов Евро-2020 27.06.2021: Нидерланды уступили Чехии, Бельгия выбила Португалию
Видеообзоры двух матчей 1/8 финала, запланированных на чемпионате Европы по футболу 27 июня: Нидерланды - Чехия, Бельгия - Португалия.
Бельгия — Португалия: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 27.06.2021
27 июня 2021 года в Севилье состоится матч 1/8 финала между сборными Бельгии и Португалии.
Слишком много Карасева. Как российский судья вынес приговор Нидерландам в матче с Чехией
Есть ощущение, что последний представитель российского футбола на Евро-2020 – арбитр Сергей Карасев - тоже покинет турнир.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика