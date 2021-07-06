СМИ: Черышев может продолжить карьеру в «Хетафе»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев в летнее трансферное окно может сменить клуб. Об этом сообщает As.

По информации источника, 30-летний россиянин может продолжить карьеру в «Хетафе». Новый главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас, который ранее работал в клубе из пригорода Мадрида, хочет привести с собой в команду несколько игроков бывшей команды. Одним из вариантов рассматривается обмен Черышева на кого-то из тройки Мауро Арамбарри, Хуан Иглесиас или Дьене Даконам.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет 3,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Черышев провел 21 матч и сделал три голевые передачи.

Напомним, что Денис перешел в «Валенсию» из «Вильярреала» в 2019 году за шесть миллионов евро. С тех пор он провел за команду 102 матча, забил десять мячей и десять раз ассистировал партнерам. В составе «летучих мышей» Черышев стал обладателем Кубка Испании.