Дмитрий Чернышенко: Минспорт в конкретные сроки должен предоставить мнения по лимиту на легионеров

Вице-премьер по вопросам культуры туризма и спорта Дмитрий Чернышенко напомнил, что не снимал с федераций и Министерства спорта вопрос лимита на легионеров и потолка зарплат.

«Поставлена задача Минспорту в конкретные сроки предоставить мнения и позиции лиг и федераций, - сказал Чернышенко. - Мы не собираемся ничего решать сгоряча. Мы все внимательно проанализируем и на основании данных, которые предоставит Минспорт, будем предлагать решения. Надо рассматривать текущую ситуацию как возможность переосмыслить, посмотреть и сделать выводы», - приводит слова Чернышенко ТАСС.

Напомним, что об актуальности данных тем Чернышенко заговорил после неудачных выступлений сборных России по хоккею (остались без медалей чемпионата мира), футболу (не вышли в плей-офф чемпионата Европы) и баскетболу (не смогли отобраться на Олимпиаду).