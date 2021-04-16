Алексей Березуцкий: Я думаю, с контрактом Дзагоева все будет хорошо

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о ситуации с возможным продлением контракта Алана Дзагоева.

«В последней игре воспалился ахилл Алана Дзагоева, а теперь икра. Он в порядке. Икра заболела после тренировки. С ним все в порядке, он готов. Максимум двухдневный перерыв и 16 числа он вместе с командой приступает к работе. По словам Мухина, у него болит лодыжка со сборной, но это предосторожность, не более того.

Что касается контракта Дзагоева, я не знаю, он ведет переговоры с клубом, я тоже жду. Это в первую очередь задача клуба и Алана - прийти к соглашению. Насколько я знаю, все должно быть хорошо. Это не полная новость. Все зависит от руководства клуба и от Алана, может и не случиться, но, на мой взгляд, все должно быть хорошо», - сказал Березуцкий в интервью пресс-службе клуба.

Алан выступает за ЦСКА с 2008 года. За это время он провел более 250 матчей и забил 55 голов.