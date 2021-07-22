Сборная Гвинеи отказалась от участия на Олимпиаде в Токио

Министр спорта Гвинеи Санусси Бантама Соу заявил, что сборная страны снимается с Олимпийских игр в Токио по причине угрозы заражения коронавирусом.

«В связи с ростом разновидностей COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило отменить участие Гвинеи в Олимпийских играх в Токио», - приводит слова Соу AFP.

По информации источника, близкого к правительству страны, решение не отправлять команду на Игры стало следствием финансовых сложностей - министерство спорта Гвинеи не может оплатить необходимые расходы.

Напомним, что Гвинея в третий раз не примет участия в Олимпийских играх. Так уже случалось в 1972 году в Мюнхене и в 1976 году в Монреале.