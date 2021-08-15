«Краснодар» в напряженном матче переиграл тульский «Арсенал»

В матче 4-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл тульский «Арсенал». Встреча прошла в Краснодаре на одноименном стадионе и завершилась со счетом 3:2.

На 10-й минуте матча защитник «Тулы» Артем Суханов протолкнулся по правому флангу и низко пробил в штрафную, подбежав Евгений Луценко, отбил мяч в нижний угол ворот.

На 24-й минуте хозяева поля сравняли счет. Последовал дальний бросок в штрафную гостей, Классон сделал скидку на Кабеллу, который легко покинул Чаушича и прострелил Коченкова.

Спустя 5 минут краснодарцы повели в счете благодаря голу Юрия Газинского. Кабелла навесил с углового, Кордова боролся и сделал скидку на вратарскую, а Газинский аккуратно переправил мяч в дальний угол.

На 37-й минуте краснодарцы совершили перехват и убежали в атаку. Кордоба добрался до штрафной, сделал паузу и аккуратно направил мяч в нижний угол ворот, увеличив преимущество хозяев.