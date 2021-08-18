Александр Точилин стал новым главным тренером «Кубани»

Новым главным тренером «Кубани» стал бывший тренер «Сочи» и «Олимпа» Александр Точилин.

«Сегодня перед вечерней тренировкой руководство клуба представило команде нового наставника - Александра Точилина! Сразу после встречи небольшой команды Александр Васильевич провел первую тренировку в качестве главного тренера «Кубани». Имена помощников, которые войдут в штаб Точилина, будут объявлены в ближайшее время», - сказали в пресс-службе Кубани.

Также «Кубань» сообщила, что из клуба уходят Тимур Шипшев, Виталий Булыга, Александр Самойленко и тренер по физподготовке Николай Приймак. Сотрудничество со специалистами прекращено по взаимному соглашению сторон. Все тренеры работали с предыдущим тренером команды Сергеем Первушиным, который покинул клуб 12 августа.

«Кубань» после пяти туров занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ, набирая всего одно очко. В Кубке России «Кубань» сыграет в одной группе с еще одним клубом из Краснодара, носящим одноименное название.