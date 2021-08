«Спартак» составил шорт-лист из шести иностранных центральных защитников

Московский «Спартак» сформировал шорт-лист из шести иностранцев для укрепления позиции центрального защитника.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Sqenf Foot, в список входят хорват Домагой Вида(«Бешикташа»), ургуваец Маурисио Лемос («Фенербахче»), конголезец Марсель Тиссеран («Фенербахче»), бразилец Витор Уго («Трабзонспор»), конголезец Кристиан Люиндама («Галатасарай») и турок Каан Айхан («Сассуоло»).

🚨BREAKING: Spartak Moscow are looking for a new CB and they want to sign with one of Domagoj Vida - Marcel Tisserand - Christian Luyindama - Mauricio Lemos - Vitor Hugo - Kaan Ayhan and Marcao. #RPL pic.twitter.com/dASwMQADOw