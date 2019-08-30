Спартак вылетел из Лиги Европы - Советский спорт
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30 августа 2019 14:52Футбол

Спартак вылетел из Лиги Европы

В заключительном отборочном раунде Лиги Европы московский «Спартак» дважды проиграл португальской «Браге» и покинул турнир
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