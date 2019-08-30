Спартак вылетел из Лиги Европы

Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов.24.08.2019 08:42Фигурное катаниеТигай Лев
23 килограмма и 10 литров: каким теперь будет главный трофей молодежкиМХЛ представила новый Кубок Харламова30.08.2019 14:13ХоккейКузютина Елена
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.27.03.2019 19:47БиатлонТигай Лев
Первая – на вылет. Касаткина уже покинула US OpenЛучшая теннисистка России в рейтинге WTA – 42-я ракетка планеты Дарья Касаткина – не сумела пробиться во второй раунд Открытого чемпионата США. В понедельник она уступила британке Джоанне Конте – 1:6, 6:4, 2:6.26.08.2019 22:02ТеннисМысин Николай
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». 10.07.2019 08:00Фигурное катаниеКузина Наталья
Боли вопреки. Медведев вышел в третий круг, несмотря на серьезные проблемы с ногойРоссиянин Даниил Медведев вышел в третий круг US Open, победив боливийца Хьюго Дельена. При этом пятая ракетка мира последние полтора сета боролся не столько с соперником, сколько с сильными судорогами.30.08.2019 00:12ТеннисМысин Николай
Вот это поворот. Ковалев нокаутировал небитого британца (видео)Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79 кг) Сергей Ковалев отправил в нокаут небитого ранее британца Энтони Ярда.25.08.2019 01:44БоксУсачев Владислав
Георгий Джикия: Хочется извиниться за игру и результат перед болельщикамиЗащитник «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Браги» в ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы (1:2) поделился впечатлениями от игры. 29.08.2019 23:45ФутболГригорьевская Юлия
«У меня не было конфликта с Хартли». Пелино – о прощании с «Авангардом» и новом сезонеТренер «Локомотива» Майк Пелино рассказал «Советскому спорту» о подготовке к новому сезону, а также о причинах ухода из «Авангарда».28.08.2019 13:00ХоккейКостяев Иван
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.12.07.2019 15:00Фигурное катаниеТигай Лев