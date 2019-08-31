«Краснодару» достался «Базель»

Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-ЙоркеЧемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04ТеннисМысин Николай
Эсекьель Понсе: Когда надо забивать четыре мяча, сложно что-то исправитьНападающий «Спартака» Эсекьель Понсе после поражения от «Браги» в ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы подлился впечатлениями о игры.29.08.2019 23:48ФутболГригорьевская Юлия
«Матрица» и «Витязь» подерутся в Англии«Советский спорт» о большом боксерском вечере, который пройдет в Великобритании.30.08.2019 22:12БоксУсачев Владислав
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Борис Майоров: «Спартак» со Знарком станет лучше1 сентября стартует чемпионат КХЛ. В преддверии матча за Кубок открытия двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР 1960-х Борис Майоров ответил на актуальные вопросы.30.08.2019 10:00ХоккейДомрачев Владислав
Помешает ли Ковалеву «спина» Альвареса?В субботу чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев проведет защиту титула против непобежденного британца Энтони Ярда.23.08.2019 21:46БоксУсачев Владислав
Первая – на вылет. Касаткина уже покинула US OpenЛучшая теннисистка России в рейтинге WTA – 42-я ракетка планеты Дарья Касаткина – не сумела пробиться во второй раунд Открытого чемпионата США. В понедельник она уступила британке Джоанне Конте – 1:6, 6:4, 2:6.26.08.2019 22:02ТеннисМысин Николай
Дмитрий Пирог: Команда Ковалева качественно проанализировала ЯрдаБывший чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог признался, что соперник Сергея Ковалева британец Энтони Ярд произвел на него приятное впечатление, несмотря на поражение нокаутом в 11-м раунде.25.08.2019 13:05БоксУсачев Владислав
Российская супер-тройка. Как высоко поднимутся в этом году Медведев, Рублев и Хачанов?Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев за последний месяц на троих сыграли четыре финала, шесть раз побеждали соперников из топ-10 и в оптимальной форме подошли к US Open. Чего нам ждать от них дальше? 22.08.2019 19:30ТеннисМысин Николай