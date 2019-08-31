«Краснодару» достался «Базель» - Советский спорт
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31 августа 2019 09:54Футбол

«Краснодару» достался «Базель»

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