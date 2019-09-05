Тренировка сборной России перед отъездом в Шотландию

Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от ТутберидзеСегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022.22.08.2019 09:00Фигурное катаниеТигай Лев
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». 10.07.2019 08:00Фигурное катаниеКузина Наталья
Шотландия – Россия: как играть Черчесову на родине МаклаудаНаш автор разобрал по косточкам список российских сборников и предположил, какой состав выставит Станислав Черчесов 6 сентября против Шотландии в Глазго.04.09.2019 10:00ФутболМощенко Захар
Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-ЙоркеЧемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04ТеннисМысин Николай
Квартальнов чаще всех руководит и побеждает. Всё о тренерах КХЛВсего в матчах КХЛ за 11-летнюю историю лиги командами руководили 170 тренеров. Из которых 98 наставников провели 50 и более игр. «Советский спорт» представляет подробную статистику тренеров в КХЛ.03.09.2019 09:00ХоккейЖидков Владимир
Бой продолжают одни мужики. Из россиян на US Open остались только Рублев и МедведевОткрытый чемпионат США покинули все российские девушки, стартовавшие в женском одиночном разряде. В третий раунд турнира пробились лишь двое мужчин – Андрей Рублев и Даниил Медведев.30.08.2019 15:32ТеннисМысин Николай
«Перестаньте петь Хабибу дифирамбы». Олег Тактаров предостерегаетОстаются считанные дни до боя 7 сентября Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье за титул чемпиона мира в легком весе. Своими ожиданиями от боя поделился многократный чемпион по смешанным единоборствам и известный актер Олег Тактаров.04.09.2019 12:30ММААвгустин Александр
Максим Беляев: Шотландцы сильнее Сан-МариноЗащитник «Арсенала» готов стать противоядием для фланговых шотландских навесов.04.09.2019 14:00ФутболГригорьевская Юлия
Валиева упала, но Тутберидзе все равно выиграла. Новый сезон стартовалПервым этапом юниорского Гран-при открылся мировой сезон-2019/20. После короткой программы лидирует 13-летняя россиянка, но не Камила Валиева, а Майя Хромых.22.08.2019 21:47Фигурное катаниеТигай Лев
Денис Черышев: В игре с Шотландией надо концентрироваться на своей игре и брать три очкаПосле тренировки сборной России в Новогорске на вопросы журналистов ответили Денис Черышев, Сослан Джанаев и Александр Ерохин.03.09.2019 13:30ФутболГригорьевская Юлия