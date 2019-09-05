Армения проиграла Италии в отборе Евро-2020

Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано ЛопесаДаниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4.31.08.2019 14:26ТеннисМысин Николай
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Сергей Кузьмин: На бой с Хантером буду готов на 150 процентовРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин рассказал о своем сопернике американце Майкле Хантере, с которым он проведет бой 13 сентября в Нью-Йорке.04.09.2019 16:00БоксУсачев Владислав
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Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.25.03.2019 12:30БиатлонЦыбанев Юрий