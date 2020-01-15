Мини-Траффорд. Компания «Лего» выпустила уникальный набор

Лего-версия арены «МЮ» состоит из 3898 деталей, ее размеры - 18,5х47х39 см.

Разработчики уделили внимание мельчайшим нюансам, воспроизведя все главные достопримечательности, включая статуи Алексу Фергюсону, Джорджу Бесту, Бобби Чарльтону и Денису Лоу

Любители лего смогут собрать и фигурки нынешних звезд «МЮ» под началом «игрушечного» Оле-Гуннара Сульшера.

Новый продукт был представлен на изумрудном газоне настоящего «Олд Траффорда». В продажу лего-комплект поступит в четверг. Сначала - ограниченной партией. А с 1 февраля его сможет приобрести любой желающий за 300 долларов. Выпуск «Мини-Траффорда» приурочен к намечающемуся 110-летию стадиона, который открылся зимой 1910 года матчем «МЮ» - «Ливерпуль».