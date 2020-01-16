Символическая сборная года УЕФА-2019

Футболисты "Ливерпуля" Эндрю Робертсон, Вирджил Ван Дейк и Садио Мане.

Игроки "Ливерпуля" Алиссон Беккер и Трент Александер-Арнольд.

Френки де Йонг (слева)

Криштиану Роналду

Бельгиец из "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне (слева)

Лионель Месси

Чемпион Германии в составе мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски

УЕФА определил символическую сборную 2019 года. Чтобы включить в нее Криштиану Роналду, пришлось поменять схему на 4-2-4. Ведь португалец, по итогам голосования болельщиков, уступил трем другим нападающим – Садио Мане, Роберту Левандовски и Лионелю Месси. Ну а преобладают в «команде мечты» игроки «Ливерпуля». Их сразу пять!