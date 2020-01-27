Не узнаем вас в воске!

Египтянин с нескрываемым удовольствием принял участие в снятии мерок, о чем поспешил сообщить своим подписчикам в инстаграме. Салах станет всего лишь вторым представителем «Ливерпуля» в музее

До него там была выставлена восковая копия Стивена Джеррарда. И она, надо сказать, удалась на славу. Попробуйте сходу отличить настоящего Стиви Джи от «фейкового».

Впрочем, так можно сказать практически про любого футбольного экспоната музея Тюссо. Порой художники воплощают в воске целые семейные композиции как в случаях с четой Дэвида и Виктории Бекхэмов или Рафаэлем ван дер Вартом и его экс-супругой Сильвией Мейс. Согласитесь, сходство - феноменальное!

Встречаются, правда, и исключения. В восковых Криштиану Роналду, Лионеле Месси, Пеле или Месуте Озиле гораздо больше игрушечного, чем живого. Ну и что? Попасть в музей - огромная честь для любой суперзвезды. Вот и Салах наверняка спокойно переживет возможное расхождение копии с оригиналом.