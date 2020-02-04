Перестрелка в «Зените»

Команда Сергея Семака после очередной тренировки посетила клуб для игры в пейнтбол. С автоматами друг за другом носились все зенитовские звезды, включая Артема Дзюбу, Малкома, Барриоса ,Юрия Жиркова и вернувшегося из аренды Эмилиано Ригони. Было весело. Компанию одноклубникам наверняка с радостью составил бы и Кокорин. В данном случае он мог не опасаться за последствия: пластиковых стульев и чиновников поблизости не было, никто бы в суд на него не подал. Да только Александр в этот момент находился далеко от Бенидорма, в Турции, забивая голы за «Зенит-2», куда ему пришлось отправиться после отказа уходить в аренду в «Сочи»…
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