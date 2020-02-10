Футбол - это искусство

16_Александр Пушкин
16-Эдгар Аллан По
16_Ханс Кристиан Андерсен
16_Вила-Лобос
16_Аристотель
16_Вольфганг Моцарт
16_Эдвард Мунк
16_Рене Магритт
16_Людвиг ван Бетховен
16_Габриель Гарсия Маркес
16_Астрид Линдгрен
16_Фредерик Шопен
16_Леонардо да Винчи
16_Франц Кафка
16_Никола Тесла
16_Амадеу ди Соуза-Кардозу
16_Марсель Пруст
16-Юкио Мисима
16_Фрида Кало
16_Сальвадор Дали
16_Винсент Ван Гог
16_Роберт Льюис Стивенсон
16_Оскар Уайльд
16-Хорхе Луис Борхес
16_Эдуардо Галеано
16_Назым Хикмет
16_Пабло Неруда
16_Уильям Шекспир
16_Федор Достоевский
Так подписан профиль итальянца Фабрицио Биримбелли в соцсетях. Талантливый художник собрал свою футбольную команду – самую «громкую» по именам в истории. А именно – из легендарных представителей культуры и искусства разных стран.
В итоге из-под кисти Биримбелли появились картины с Фредериком Шопеном в майке сборной Польши, Сальвадора Дали – в футболке Испании, Франца Кафки – в форме команды Чехии, а Леонардо Да Винчи – его родной Италии. Конечно, не обошлось и без русских писателей. Правда, если Федор Достоевский на картине Фабрицио представляет Россию, то Александр Пушкин выступает за… СССР. Видимо, для разнообразия.
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