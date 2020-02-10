Футбол - это искусство

16_Александр Пушкин

16-Эдгар Аллан По

16_Ханс Кристиан Андерсен

16_Вила-Лобос

16_Аристотель

16_Вольфганг Моцарт

16_Эдвард Мунк

16_Рене Магритт

16_Людвиг ван Бетховен

16_Габриель Гарсия Маркес

16_Астрид Линдгрен

16_Фредерик Шопен

16_Леонардо да Винчи

16_Франц Кафка

16_Никола Тесла

16_Амадеу ди Соуза-Кардозу

16_Марсель Пруст

16-Юкио Мисима

16_Фрида Кало

16_Сальвадор Дали

16_Винсент Ван Гог

16_Роберт Льюис Стивенсон

16_Оскар Уайльд

16-Хорхе Луис Борхес

16_Эдуардо Галеано

16_Назым Хикмет

16_Пабло Неруда

16_Уильям Шекспир

16_Федор Достоевский

Так подписан профиль итальянца Фабрицио Биримбелли в соцсетях. Талантливый художник собрал свою футбольную команду – самую «громкую» по именам в истории. А именно – из легендарных представителей культуры и искусства разных стран.

В итоге из-под кисти Биримбелли появились картины с Фредериком Шопеном в майке сборной Польши, Сальвадора Дали – в футболке Испании, Франца Кафки – в форме команды Чехии, а Леонардо Да Винчи – его родной Италии. Конечно, не обошлось и без русских писателей. Правда, если Федор Достоевский на картине Фабрицио представляет Россию, то Александр Пушкин выступает за… СССР. Видимо, для разнообразия.