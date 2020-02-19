Икер, Агур!

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38-летний вратарь – живая легенда мирового футбола. Практически вся его карьера связана с мадридским «Реалом», в составе которого Касильяс дебютировал в 1999 году, а уже в 2000-м выиграл Лигу чемпионов. Ему принадлежит абсолютный рекорд по числу матчей в главном еврокубке (177, на девять больше, чем у Криштиану Роналду). Всего же за профессиональную карьеру он провел 1119 игр (четвертый результат в истории).

После ухода из «Реала» в 2015 году Касильяс с успехом выступал за «Порту». Прошлым летом он перенес сердечный приступ, тем не менее начал подготовку к сезону-2019/20 и даже был внесен в заявку португальской команды. Однако врачи не разрешили ему вернуться на поле, назначив новое обследование на март 2020 года.

Касильяс не стал испытывать судьбу – и во вторник все-таки повесил бутсы на гвоздь. Его ближайшая цель – пост президента испанской федерации футбола, в выборах которого он примет участие.

Что ж, удачи, Икер. И агур! Что означает «до свидания» на языке басков, на котором разговаривали предки чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы.

КОМАНДНЫЕ ТИТУЛЫ КАСИЛЬЯСА

С «Реалом»

Чемпион Испании 5 (2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2011/12)

Кубок Испании 2 (2010/11, 2013/14)

Суперкубок Испании 4 (2001, 2003, 2008, 2012)

Лига чемпионов 3 (1999/00, 2001/02, 2013/14)

Суперкубок УЕФА 2 (2002, 2014)

Клубный ЧМ 1 (2014)

Межконтинентальный Кубок 2 (1998, 2002)

С «Порту»

Чемпион Португалии 1 (2017/18)

Суперкубок Португалии 1 (2018)

Со сборной Испании

Чемпион мира 1 (2010)

Чемпион Европы 2 (2008, 2012)

Всего: 24 титула