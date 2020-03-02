Не день Бекхэма. За океаном состоялся дебют клуба «Интер Майами»

Исторический матч прошел в Лос-Анджелесе, где легендарный футболист когда-то завершал игровую карьеру в составе «Гэлакси». В соперники клубу Бекхэма достался один из лидеров современной МЛС - победитель предыдущего регулярного чемпионата ФК «Лос-Анджелес». С трибуны за игрой вместе с 44-летним Дэвидом наблюдали его супруга Виктория и сын Бруклин. Гости сопротивлялись как могли, но перед самым перерывом все же пропустили от Карлоса Велы - лучшего бомбардира МЛС-2019. В прошлом сезоне этот мексиканец забил за «Лос-Анджелес» 34 мяча, на четыре больше, чем защищавший тогда цвета «Гэлакси» Златан Ибрагимович. Гол Велы так и остался единственным - первый блин у клуба Бекхэма вышел комом. Следующий матч «Интер Майами» проведет 7 марта в Вашингтоне, против «Ди Си Юнайтед». А на 14 марта намечено открытие нового стадиона в Майами, построенного на деньги группы инвесторов во главе с Бекхэмом. Планы у них грандиозные. В этом году клуб попробует пробиться в плей-офф МЛС, а в следующее межсезонье может усилиться суперзвездами из Европы. Поговаривают, что руководители «Интер Майами» хотели бы в будущем объединить в команде… Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Понятно, что в этом случае МЛС моментально станет самым популярным клубным соревнованием мира. Независимо от возраста, в котором Лео и Криштиану сорвутся за океан.