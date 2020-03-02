Не день Бекхэма. За океаном состоялся дебют клуба «Интер Майами»

Исторический матч прошел в Лос-Анджелесе, где легендарный футболист когда-то завершал игровую карьеру в составе «Гэлакси». В соперники клубу Бекхэма достался один из лидеров современной МЛС - победитель предыдущего регулярного чемпионата ФК «Лос-Анджелес». С трибуны за игрой вместе с 44-летним Дэвидом наблюдали его супруга Виктория и сын Бруклин. Гости сопротивлялись как могли, но перед самым перерывом все же пропустили от Карлоса Велы - лучшего бомбардира МЛС-2019. В прошлом сезоне этот мексиканец забил за «Лос-Анджелес» 34 мяча, на четыре больше, чем защищавший тогда цвета «Гэлакси» Златан Ибрагимович. Гол Велы так и остался единственным - первый блин у клуба Бекхэма вышел комом. Следующий матч «Интер Майами» проведет 7 марта в Вашингтоне, против «Ди Си Юнайтед». А на 14 марта намечено открытие нового стадиона в Майами, построенного на деньги группы инвесторов во главе с Бекхэмом. Планы у них грандиозные. В этом году клуб попробует пробиться в плей-офф МЛС, а в следующее межсезонье может усилиться суперзвездами из Европы. Поговаривают, что руководители «Интер Майами» хотели бы в будущем объединить в команде… Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Понятно, что в этом случае МЛС моментально станет самым популярным клубным соревнованием мира. Независимо от возраста, в котором Лео и Криштиану сорвутся за океан.
«Я стоял и ждал, когда же он меня ударит»: первая встреча Омска и Уфы Эта серия, определенно, станет украшением плей-офф 01.03.2020 20:30 Хоккей Кузютина Елена Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай Российский боец попал в ДТП в Тайланде, Емельяненко тренируется с Кадыровым. Главное в ММА за неделю Возможно, вы что-то пропустили пока отвлеклись на возобновление РПЛ. 02.03.2020 08:00 ММА Ващенко Сергей Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев Чужие здесь не ходят. Хозяева учинили соперникам разгром Первые матчи плей-офф в КХЛ принесли убедительные победы принимающей стороне. 01.03.2020 20:45 Хоккей Домрачев Владислав Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Нина Мозер: Впечатление, что какой-то демон накрыл весь российский спорт Заслуженный тренер России Нина Мозер побывала в гостях в «Советском спорте». 25.02.2020 19:00 Фигурное катание Бойцы ММА Джонсон и Блейдс сразились с сумоистами. И были легко повержены (видео) Веселое видео, которое поднимет вам настроение. 27.02.2020 18:00 ММА Ващенко Сергей «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри Российский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри. 23.02.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав