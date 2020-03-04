Сотня без Андреев

1-е место Тьерри АНРИ Статистика в Англии: 377 матчей и 228 голов за «Арсенал» (1999 - 2007, 2011/12) Достижения в Англии: двукратный чемпион, трехкратный обладатель Кубка, двукратный обладатель Суперкубка, финалист Кубка УЕФА и Лиги чемпионов

2-е место Криштиану РОНАЛДУ Статистика в Англии: 307 матчей и 130 голов за «МЮ» (2003 - 2009) Достижения в Англии: трехкратный чемпион, обладатель Кубка, двукратный обладатель Кубка лиги, обладатель Суперкубка, победитель Лиги чемпионов, победитель клубного ЧМ

4-тое место Алан ШИРЕР Статистика в Англии: 733 матча и 379 голов за «Саутгемптон», «Блэкберн» и «Ньюкасл» (1987 - 2006) Достижения в Англии: чемпион, лучший бомбардир в истории АПЛ (260 голов)

4-е место Уэйн РУНИ Статистика в Англии: 753 матча и 328 голов за «МЮ», «Эвертон» и «Дерби» (2002 - 2018, 2019/20) Достижения в Англии: пятикратный чемпион, обладатель Кубка, трехкратный обладатель Кубка лиги, четырехкратный обладатель Суперкубка, победитель Лиги чемпионов, победитель Лиги Европы, победитель клубного ЧМ

5-е место Эрик КАНТОНА Статистика в Англии: 220 матчей и 96 голов за «Лидс» и «МЮ» (1991 - 1997) Достижения в Англии: пятикратный чемпион, двукратный обладатель Кубка, четырехкратный обладатель Суперкубка

1. Тьерри Анри 2. Криштиану Роналду 3. Алан Ширер 4. Уэйн Руни5. Эрик Кантона 6. Фрэнк Лэмпард 7. Пол Скоулз 8. Стивен Джеррард 9. Рой Кин 10. Патрик Виейра 11. Райан Гиггз 12. Джон Терри 13. Рио Фердинанд 14. Эшли Коул 15. Серхио Агуэро 16. Мохамед Салах 17. Петр Чех 18. Деннис Бергкамп 19. Венсан Компани 20. Петер Шмейхель 21. Неманья Видич 22. Кевин Де Брюйне 23. Вирджил ван Дейк 24. Дидье Дрогба 25. Эден Азар 26. Энди Коул 27. Дуайт Йорк 28. Н’Голо Канте 29. Дэвид Бекхэм 30. Эдвин ван дер Сар 31. Давид Сильва 32. Гарри Кейн 33. Джанфранко Дзола 34. Тони Адамс 35. Рууд ван Нистелрой 36. Николя Анелька 37. Майкл Кэррик 38. Сол Кэмпбелл 39. Робин ван Перси 40. Хаби Алонсо 41. Луис Суарес 42. Садио Мане 43. Сеск Фабрегас 44. Яя Туре 45. Робер Пирес 46. Яп Стам 47. Робби Фаулер 48. Майкл Оуэн 49. Тедди Шерингэм 50. Денис Ирвин 51. Рахим Стерлинг 52. Клод Макелеле 53. Джейми Варди 54. Гари Невилл 55. Джей-Джей Окоча 56. Давид Жинол а57. Паоло ди Канио 58. Джермейн Дефо 59. Гарет Бэйл 60. Ромелу Лукаку 61. Джеймс Милнер 62. Фернандо Торрес 63. Дион Даблин 64. Дэвид Симэн 65. Мэттью Ле Тиссье 66. Димитар Бербатов 67. Лес Фердинанд 68. Роберто Фирмино 69. Карлос Тевес 70. Джимми Флойд Хассельбайнк 71. Давид Де Хеа 72. Сами Хююпия 73. Патрис Эвра 74. Иан Райт 75. Гэри Спид 76. Кевин Филлипс 77. Майкл Эссьен 78. Эмиль Хески 79. Тим Кэхилл 80. Фредди Юнгберг 81. Рияд Марез 82. Робби Кин 83. Гарет Бэрри 84. Алиссон Бекер 85. Питер Крауч 86. Брэд Фридель 87. Гари Паллистер 88. Стив Макманаман 89. Джейми Каррагер 90. Крис Саттон 91. Жуниньо 92. Трент Александр-Арнольд 93. Шэй Гивен 94. Джордан Хендерсон 95. Лейтон Бейнс 96. Дэвид Джеймс 97. Филиппе Коутиньо 98. Марк Шварцер 99. Эммануэль Пети 100. Уле Гуннар Сульшер