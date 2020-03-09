Добежать до парагвайской границы

Собственно, за решеткой экс-звезда «Барселоны» уже оказался. Роналдиньо вместе со своим братом помещен в СИЗО по подозрению в подделке парагвайских паспортов. Отпускать их не хотят даже под залог. У Бразилии нет экстрадиции с Парагваем – следовательно, стоит братьям вернуться на родину, как они станут недосягаемыми для судебных органов соседнего государства. Пока Роналдиньо рискует пробыть в изоляторе до полугода. Сам он полностью отрицает вину: по его словам, паспорта им с братом подарил местный бизнесмен, в гости к которому они приехали в Парагвай. Однако для местных властей это не повод выпускать Рона на свободу. Не исключено, мы увидим повторение истории братьев Кокориных. Только на парагвайский манер.