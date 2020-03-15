Побег Черышева

В выходные вирус был выявлен у экс-защитника «Зенита», вице-чемпиона мира 2014 года в составе сборной Аргентины Эсекиэля Гарая. Разумеется, «Валенсия», за которую он сейчас выступает, тут же была помещена на карантин. Но не все соблюдают дисциплину: наш Денис Черышев… был замечен во время пробежки по опустевшему городу. В соцсетях на россиянина тут же обрушились с критикой. Да ладно вам! Главное, что коронавируса у Черышева вроде бы нет.

Федор Смолов проводит вынужденные каникулы на базе «Сельты» со своими новыми одноклубниками. Возможно, ему пауза даже на пользу. Российский форвард нуждался в передышке после насыщенного дебютного отрезка в испанском чемпионате.

Большинство звезд пользуются возможностью побыть с родными и близкими. Так поступают Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Серхио Рамос, Федерико Вальверде.

А вот лидеры «ПСЖ» уже рвутся на поле. Неймару надоело тягать железо в тренажерном зале, Килиан Мбаппе лезет на стенку от скуки, нацепив защитную маску.