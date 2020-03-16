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16 марта 2020 21:15Футбол

40 000 Акинфеева

Перед почти неминуемым уходом премьер-лиги на перерыв из-за коронавируса голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев успел покорить значимый рубеж

16-Акинфеев_Соцсети

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16-Акинфеев_Фото Сергея Панкратьева

В матче против «Уфы» 33-летний вратарь не только оформил свой восьмой сухарь в нынешнем сезоне, но и провел 40-тысячную минуту за ЦСКА в чемпионатах России. Если быть точными, у Акинфеева стало 40 079 «армейских» минут в РПЛ.

Больше набралось только у завершившего карьеру Сергея Игнашевича (42 836). Но тот распределил игровое время между тремя клубами («Крыльями Советов», «Локомотивом» и ЦСКА), а Акинфеев провел всю карьеру в одной команде, и никуда уходить не собирается.

Напомним, что в составе ЦСКА лучший российский вратарь по шесть раз становился чемпионом и обладателем Кубка страны, 7 раз выигрывал Суперкубок, побеждал в Кубке УЕФА-2004/05. Со сборной Акинфеев доходил до полуфинала Евро-2008 и четвертьфинала ЧМ-2018.

После домашнего чемпионата мира он сосредоточился на выступлениях за клуб. Однако в случае переноса Евро-2020 на следующий год вполне может вернуться в сборную, за которую не выступал с лета 2018-го.

ЛИДЕРЫ ПО МИНУТАМ В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ

Игрок Команды Матчи Минуты

Сергей ИГНАШЕВИЧ Крылья Советов, Локомотив, ЦСКА 489 42 836

Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 449 40 079

Сергей СЕМАК Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит 457 38 040

Дмитрий ЛОСЬКОВ Ростов, Локомотив, Сатурн 453 35 629

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА 402 35 234

Игорь СЕМШОВ ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов 433 33 128

Дмитрий КОМБАРОВ Динамо, Спартак, Крылья Советов 373 31 874

Валерий ЕСИПОВ Факел, Ротор, Сатурн 379 31 618

Игорь ДЕНИСОВ Зенит, Анжи, Динамо, Локомотив 385 31 367

Руслан АДЖИНДЖАЛ Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Ахмат, Луч, Крылья Советов, Волга, Краснодар 400 30 208

Сергей РЫЖИКОВ Сатурн, Анжи, Локомотив, Томь, Рубин, Крылья Советов 335 29 909

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