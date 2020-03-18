На все континенты мастер

Рекорд бывший полузащитник ЦСКА установил в матче чемпионата бразильского штата Кариока, забив за «Ботафого» в ворота «Бангу» (1:1). Это был дебют 33-летнего Хонды за новую команду, игроки которой не хотели выходить на поле, протестуя против продолжения соревнований во время пандемии коронавируса.

Напомним, до «Ботафого» японец в этом сезоне выступал за «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого, ранее тренировавшего его в ЦСКА. Также в карьере Хонды были «Нагоя», «Венло», «Милан», «Пачука» и «Мельбурн Виктори». Таким образом, он поражал ворота во внутренних соревнованиях Бразилии, Японии, Голландии, Италии, Мексики и Австралии.

Шестым континентом, на котором видели голы Хонды, в 2010 году стала Африка. Во время чемпионата мира в ЮАР полузащитник сборной Японии забивал Камеруну и Дании. Остается нашему старому знакомому Кэйсукэ (чемпиону России-2013) сыграть в Антарктиде - и «осчастливить» голом седьмой континент.

ГОЛЫ ХОНДЫ

НАГОЯ 13

ВЕНЛО 26

ЦСКА 28

МИЛАН 11

ПАЧУКА 13

МЕЛЬБУРН ВИКТОРИ 8

БОТАФОГО 1

СБОРНАЯ ЯПОНИИ 37

ВСЕГО 137