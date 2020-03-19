Тату сквозь слезы

Невероятно трогательная история произошла в бразильском Белу-Оризонти. Болельщица клуба «Атлетико Минейро» Клерида Фонсека неожиданно получила в подарок… новое тату. Когда женщина ехала в автобусе на работу, кто-то сфотографировал потертую эмблему «Атлетико» на ее правом плече. Фото увидел в соцсетях известный татуировщик Тьяго Скап - разыскал Клеринду и предложил обновить «картинку». Клеринда охотно согласилась, а, увидев результат работы мастера, не сдержала слез счастья. Прежнюю татуировку она нанесла себе на плечо 30 лет назад, но это был совсем примитивный рисунок. У уборщицы из бедняцкого квартала нет денег не то что на дорогое тату, но даже на билеты на футбол. За матчами «Атлетико» она наблюдает по телевизору. Правда, сейчас на бразильские стадионы не пускают даже за деньги. В связи с коронавирусом матчи штатов проводятся без зрителей.