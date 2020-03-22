Судьи милосердия

Юдит Романо

Михаэла Капсарева

Елена Пелаэс

Ирагартце Фернандес

Случаи временного перехода из судей в сестры милосердия встречаются в разных странах Европы и в самых разных видах спорта. Так, в Испании сразу три футбольных арбитра - Юдит Романо, Елена Пелаэс и Ирагартце Фернандес - решили бесплатно поработать в больницах соответственно Овьедо, Паленсии и Бильбао.

Девушки трудятся днями и ночами, практически без перерывов на сон. Однако нагрузки их не смущают. «Сейчас мы все - одна команда, - говорит Романо. - Надо чуть-чуть потерпеть, и вместе победить эту эпидемию».

Полностью посвятила себя борьбе с коронавирусом и гандбольный арбитр из македонской столицы Скопье Михаэла Капсарева. Девушка быстро вспомнила навыки медсестры, на которую училась в вузе. Сейчас Каспарева практически не покидает операционное отделение, куда доставляют все новых и новых пациентов.

Мы не знаем, сколько продлится пандемия, но в одном можем не сомневаться: этот мир спасет доброта.