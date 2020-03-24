Богатеи-2020

Наверняка коронавирус больно ударит по кошелькам футбольных звезд, но последствия пандемии мы оценим позже. А пока констатируем неизменность тройки лидеров рейтинга France Football: первое место по-прежнему занимает форвард «Барселоны» Лионель Месси (131 миллион евро), второе - нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (118 млн), третье - полузащитник «ПСЖ» Неймар (95 млн). Это трио заметно оторвалось от преследователей. Заработок расположившегося на четвертой строчке Гарета Бэйла из «Реала» составил 38,7 миллиона.

Месси опередил всех девятый раз за последние 11 лет. Доходы аргентинца можно разбить на три потока: 86,9 млн - это фиксированная зарплата, 6,1 млн - бонусы, 38 млн - рекламные и спонсорские контракты. Для Криштиану аналогичные показатели распределяются следующим образом: 57,5 + 0,5 +60. То есть, на рекламе португалец зарабатывает больше, чем непосредственно на футболе. Наконец, отметим попадание в Топ-20 Андреса Иньесты и Оскара - только они представляют неевропейские чемпионаты (японский «Виссел Кобе» и китайский «Шанхай»).

Также France Football назвал самых высокооплачиваемых тренеров современности. В тройку вошли Диего Симеоне («Атлетико», 40,5 млн), Антонио Конте («Интер», 30,0) и Пеп Гвардиола («Ман Сити», 27,5).

САМЫЕ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ ФУТБОЛИСТЫ МИРА

Игрок Клуб Доходы

1 (1*). Лионель МЕССИ Барселона 131,0

2 (2). Криштиану РОНАЛДУ Ювентус 118,0

3 (3). НЕЙМАР ПСЖ 95,0

4 (5). Гарет БЭЙЛ Реал 38,7

5 (4). Антуан ГРИЗМАНН Барселона 38,5

6 (). Эден АЗАР Реал 35,0

7 (6). Андрес ИНЬЕСТА Виссел Кобе 34,0

8 (-). Рахим СТЕРЛИНГ Ман Сити 33,8

9 (-). Роберт ЛЕВАНДОВСКИ Бавария 29,0

10 (14). Килиан МБАППЕ ПСЖ 27,6

11 (10). Луис СУАРЕС Барселона 27,0

12 (11). Жерар ПИКЕ Барселона 27,0

13 (12). Тони КРООС Реал 26,4

14 (8). Филиппе КОУТИНЬО Бавария 26,0

15 (15). ОСКАР Шанхай 26,0

16 (7). Алексис САНЧЕС Интер 25,8

17 (13). Месут ОЗИЛ Арсенал 25,7

18 (17). Кевин ДЕ БРЕЙНЕ Ман Сити 25,7

19 (16). Серхио АГУЭРО Ман Сити 25,3

20 (-). Давид ДЕ ХЕА МЮ 24,8

* Позиция в Топ-20 прошлогоднего рейтинга France Football.