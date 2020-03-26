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26 марта 2020 17:54Футбол

Жуй кокосы, ешь бананы

Звезды сборной Бразилии Каземиро и Дани Алвес поддержали соотечественника, который совмещает футбол с тяжелым физическим трудом.

Глейссону - 19 лет. Он играет на позиции полузащитника за команду «Петролина», которая не так давно, еще до пандемии коронавируса, приняла участие в молодежном Кубке Сан-Паулу.

После этого турнира о Глейссоне заговорила вся Бразилия. И дело не столько в его футбольных талантах (хотя, в обращении с мячом он отнюдь не плох), а в непростой судьбе юноши, который каждый день с раннего утра работает с отцом и дядей на плантации.

В сутки он успевает очистить и загрузить в машину до 2000 тысяч кокосов! После чего обедает и бежит на тренировку. В прямом смысле - ведь денег на автобус у него нет. А до стадиона - 12 километров. По бразильской жаре…

Места Глейссона - стать профессиональным футболистом и помочь семье выбраться из нищеты. Впереди длинный путь, на который его уже напутствовали кумиры - Каземиро и Алвес. Оба подарили Глейссону свои именные футболки с автографами. И выразили уверенность, что такая преданность футболу будет вознаграждена.

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