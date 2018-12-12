"Реал" - ЦСКА - 0:3. Чудо-победа в фотографиях - Советский спорт
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Футбол
12 декабря 2018 22:51
Источник: Gettyimages.ru
"Реал" - ЦСКА - 0:3. Чудо-победа в фотографиях
#лига чемпионов
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