"Реал" - ЦСКА - 0:3. Чудо-победа в фотографиях - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 22:51Источник: Gettyimages.ru

    "Реал" - ЦСКА - 0:3. Чудо-победа в фотографиях

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