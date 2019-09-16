Кубок, Кокорин, Кононов – футбол на букву «К». Новый выпуск на спортивном радио!

Подопечные Знарка точно били по воротам и… в табло«Спартак» переломил ход матча и одержал первую победу в родных стенах – 5:1.12.09.2019 22:15ХоккейДомрачев Владислав
Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызовБразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве.14.09.2019 09:00ММАУсачев Владислав
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.27.03.2019 09:00БиатлонВолохов Юрий
Когда серебро – тоже победа. Медведева в Канаде каталась просто здоровоНа своем первом турнире нового сезона в Оквилле Евгения Медведева выступила без серьезных ошибок и стала второй, уступив только Рике Кихире из Японии.14.09.2019 12:45Фигурное катаниеТигай Лев
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезонаОткрытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона?11.09.2019 14:00ТеннисМысин Николай
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтингеДаниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30ТеннисМысин Николай
Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US OpenВы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8).03.09.2019 06:00ТеннисМысин Николай
Туктальдино из Бергамо. Туктамышева лидирует на турнире в ИталииВ день открытия сезона на «Кубке Ломбардии» женскую короткую программу выиграла Елизавета Туктамышева. Ее преследуют Анна Щербакова и Ю Юн из Кореи.13.09.2019 18:15Фигурное катаниеТигай Лев
Евгений Ловчев: «Спартак» ужасен, не вижу в команде тренерской работыОбозреватель «Советского спорта» – о поражении «Спартака» от «Урала» в матче 9-го тура РПЛ (1:2).15.09.2019 08:00ФутболВолохов Юрий