Отставка Хохлова, больной Кокорин, пощечина от «Лудогорца» и все новости русского футбола - Советский спорт
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22 сентября 2019 19:50ФутболЯременко Николай

Отставка Хохлова, больной Кокорин, пощечина от «Лудогорца» и все новости русского футбола

В новом аудиоподкасте главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко рассуждает об истинном месте нашего футбола и вскрывает заговоры вокруг некоторых решений РФС.

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