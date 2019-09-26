Кубок, Месси и снова манипуляторы с пробирками. Свежий аудиоподкаст от Николая Яременко

Зачем Туктамышевой Кубок Санкт-Петербурга? Анонс событий уик-эндаЦентральным турниром этой недели по идее должен стать юниорский этап Гран-при в Загребе. Но оказалось, что и у «взрослых» ожидается кое-что крайне интересное.26.09.2019 10:05Фигурное катаниеТигай Лев
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтингеДаниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30ТеннисМысин Николай
Виктор Панченко: «Спартак» в Челнах могут неприятно удивитьСамый известный игрок в истории «КАМАЗа», один из главных бомбардиров российского чемпионата середины 90-х поделился ожиданиями от кубкового матча клуба из Набережных Челнов против «Спартака».25.09.2019 12:00ФутболАвгустин Александр
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезонаОткрытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона?11.09.2019 14:00ТеннисМысин Николай
Бьянка – новая королева. Время Серены ушлоКакие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США.08.09.2019 15:30ТеннисМысин Николай
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.27.03.2019 09:00БиатлонВолохов Юрий
Владикавказ ждет аншлага и Дзагоева. «Алания» попытается пройти ЦСКА в Кубке РоссииСегодня в борьбу за Кубок России вступят 16 клубов РПЛ, которые проведут гостевые поединки против соперников из ФНЛ и ПФЛ. Одним из центральных событий обещает стать матч «Алания» – ЦСКА во Владикавказе.25.09.2019 10:00ФутболТигиев Батраз
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.07.05.2019 13:00БиатлонТигай Лев
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.25.03.2019 12:30БиатлонЦыбанев Юрий
Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение ХабибаБоец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45ММАВолохов Юрий