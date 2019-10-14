Черчесов, Платини и Тедеско – герои нового аудиоподкаста

Победа над Шотландией и Кипром: что не так со сборной, от которой три года назад мы все плевались?

Что будет на Евро-2020: разъясняем, с кем и как будем играть.

Платини: почему он сейчас грустит и ругается на всех?

«Спартак»: выдохнули – Тедеско все-таки приедет.

Настоящее спортивное радио – от Николая Яременко и «Советского спорта».