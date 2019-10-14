Черчесов, Платини и Тедеско – герои нового аудиоподкаста

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.11.06.2019 21:30БиатлонВолохов Юрий
Почему Овечкин в НХЛ царь, а в сборной – нетОдин из худших стартов в энхаэловской карьере выдал в этом сезоне Александр Овечкин.10.10.2019 09:36ХоккейСлавин Виталий
Допинг мешает Усику. Соперник украинца снят с боя, кто его заменит?«Советский спорт» предлагает украинскому боксеру пятерых кандидатов, которые могут выйти на замену в короткий срок.08.10.2019 17:30БоксУсачев Владислав
Подъем в Пекине. Хачанов и Касаткина удачно отыграли в КитаеЭкс-первые ракетки России Карен Хачанов и Дарья Касаткина прервали свои серии поражений, успешно выступив в столице Китая. Касаткина добралась до четвертьфинала, Хачанов – чуть не вышел в финал.06.10.2019 20:00ТеннисМысин Николай
Медведев – настоящий Зверь. Даниил разгромил Зверева в финале «Мастерса» в ШанхаеДаниил Медведев вышел в шестой финал подряд и выиграл четвертый титул в сезоне, став лучшим на китайском «Мастерсе». В решающей встрече он уничтожил Александра Зверева – 6:4, 6:1. А в чемпионской гонке обошел Федерера.13.10.2019 14:52ТеннисМысин Николай
В «Нью-Джерси» зажимают Гусева, потому что других тронуть не смеютГол Гусева не помог «Нью-Джерси» в матче с «Эдмонтоном».11.10.2019 09:00ХоккейСлавин Виталий
Чемпион взял Казань. До встречи в финале?Обладатели Кубка Гагарина двух последних сезонов, лидеры конференций «Ак Барс» и ЦСКА завершили выяснять отношения в регулярном чемпионате.11.10.2019 21:30ХоккейДомрачев Владислав
Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянинИз трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили.10.10.2019 21:15ТеннисМысин Николай
Загитова и Трусова в одной упряжке. Анонс событий неделиИз трех турниров ближайших дней официальным будет лишь этап юниорского Гран-при. Но два остальных и без этого статуса обещают стать сверхинтересными.03.10.2019 09:00Фигурное катаниеТигай Лев
Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-ПетербургеДаниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского.19.09.2019 23:00ТеннисМысин Николай