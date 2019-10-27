Чемпионство «Зенита» - лишь вопрос времени. Аудиоподкаст от «Советского спорта» - Советский спорт
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27 октября 2019 21:56ФутболЯременко Николай

Чемпионство «Зенита» - лишь вопрос времени. Аудиоподкаст от «Советского спорта»

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко продолжает жечь глаголом и анализировать все ключевые явления российского футбола: провалы ЦСКА, качели «Ростова» и обреченность «Зенита»на чемпионства. И при этом - ноль на евроарене. Настоящее спортивное радио - от «СовСпорта».

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