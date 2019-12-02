Жеребьевка сборной, фанаты в тюрьме, Тедеско в отчаянии. Аудиоподкаст от Яременко - Советский спорт
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02 декабря 2019 04:53Футбол

Жеребьевка сборной, фанаты в тюрьме, Тедеско в отчаянии. Аудиоподкаст от Яременко

Главный редактор «Советского спорта» обсуждает в очередном аудиоподкасте самые горячие проблемы спортивной современности: чего нам ждать от сборной на Евро-2020, арест фанатов прямо на матче и неожиданный прорыв московского «Динамо» прямо из преисподней турнирной таблицы в группу лидеров.

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