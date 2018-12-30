Стас – Космос. Овечкин – Царь. Хоккейная сборная – золото! Топ-15 событий года в российском спорте

Футбол 30 декабря 2018 21:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Выход футбольной сборной в четвертьфинал домашнего ЧМ, победа хоккеистов в Пхенчхане, Кубок Стэнли для Овечкина и многое другое… «Советский спорт» вспомнил главные победы и успехи россиян на международной арене в уходящем году.

Никакого негатива. Не будем вспоминать плохое – навроде отстранения наших звезд от участия в Играх в Корее. Только позитив, только победы! Оставим за скобками золото «Локомотива» в футбольном чемпионате страны (это, все же, внутренняя кухня). Или разгромные победы ЦСКА над «Реалом» (в плей-офф ведь не вышли!). Что главное мы будем вспоминать с улыбкой и радостью, когда вернемся в памяти в спортивный 2018 год?

ФУТБОЛ. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ДОМАШНЕГО ЧМ

Здесь даже не о том, что наша страна впервые провела футбольное событие подобного масштаба. Здесь про другое – о выходе российской сборной в четвертьфинал, самоотверженной игре наших парней, голе Дзюбы, ноге Акинфеева. Об этом вот всем! Команда, в которую, будем честны перед собой, не очень-то верили накануне турнира, сумела прыгнуть выше головы. И, вспоминая матч с Хорватией, не покидает ощущение, что подопечные Черчесова могли добиться даже большего. Впрочем, не суть. В этот тяжелый год хотя бы один месяц наша страна жила в ощущении праздника. И постарался для этого не только оргкомитет ЧМ-2018. Но и – в кои-то веки! – сами ребята-футболисты.

ХОККЕЙ. ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО СБОРНОЙ

В современной российской истории мы ни разу не брали золото Игр – последнюю победу на Олимпиаде добыла еще команда СНГ (в 1992-м). В Пхенчхане, все-таки, мечта осуществилась. Да, не было парней из НХЛ. Да, на фоне остальных главных соперников наша сборная собрала «дрим-тим» – с Ковальчуком, Дацюком, Войновым… При этом в финале мы были менее, чем в минуте от поражения в матче с Германией. И только гол Никиты Гусева, а затем шайба Кирилла Капризова в овертайме, вернули нам веру в хоккейных богов. Ведь если не в этот момент, то когда было брать вожделенное золото? Оставим разговоры про состав команд для бедных – мы не виноваты в решении боссов НХЛ. А этот праздник, эту радость мы точно заслужили!

ФОРМУЛА-1. ДЕБЮТ СЕРГЕЯ СИРОТКИНА

Сироткин стал третьим россиянином в «Королевских гонках» – после Виталия Петрова и Даниила Квята. Увы, его дебют сложился не очень удачно – «благодаря» ужасной форме «Уильямса», который к сезону-2018 подготовил не болид, а ведро с гайками. Но все равно Сергей старался – опередил напарника в квалификациях, порой был очень быстр (насколько позволяла его недомашина), и в целом произвел приятное впечатление. В будущем году Сироткина в «Формуле-1» не будет, но причина тому в недостатке таланта пилота, а в чисто прагматичных соображениях менеджеров молодого москвича. Шанс, что он вернется через сезон или два – вполне высок. Запасемся терпением.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ПРОРЫВ БОЛЬШУНОВА И КОМПАНИИ

Отсутствие Сергея Устюгова, как оказалось, не сильно помешало нашей лыжной сборной собрать солидный урожай олимпийских наград! В Пхенчхане выстрелили те, кого слабо знали даже на родине – не говоря о западных болельщиках. Один лишь Александр Большунов завоевал четыре награды, в том числе – три серебряных. Отметились в призерах Денис Спицов, Андрей Ларьков и Алексей Червоткин (последний – в эстафете). То, что их прорыв был не случаен, парни сполна доказали потом – в последних гонках Кубка мира прошлого сезона и в первых гонках нынешнего. А Большунов так вовсе превратился в лидера общего зачета! И да, ему – всего лишь 21 год. С учетом Устюгова и пропустившего по известным причинам Олимпиаду, но не растерявшего форму Евгения Белова, у нас – самая мощная и сильная команда из всех, что были в России в постсоветской истории! Она же – по совокупности, возможно сильнейшая сборная в мире прямо сейчас.

ПЛАВАНИЕ. МИРОВОЙ РЕКОРД КОЛЕСНИКОВА

В уходящем году Климент Колесников завоевал три золота чемпионата Европы, добавил к ним победы на первенстве мира на короткой воде, а главное – побил рекорд планеты на дистанции 50 м на спине. И это – в 18 лет! Парень давно был на виду, но именно сейчас превратился в потенциального нового Фелпса. Климент плывет быстро почти всеми стилями (за исключением брасса), а потолок его возможностей кажется безграничным. Представьте, как многого мы от него ждем на Олимпийских играх 2020 года!

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЗОЛОТО ДАЛАЛОЯНА В ЛИЧНОМ В МНОГОБОРЬЕ

Еще недавно Артур испытывал проблемы с дисциплиной, ленился на тренировках и из-за этого «пролетел» мимо Игр-2016. Но, получив болезненный удар по самолюбию, взялся за ум – и за два года стал лучшим гимнастом планеты! На ЧМ-18 в столице Катара Далалоян сделал то, чего российские атлеты не могли на протяжении почти 20 лет – взял золото в личном многоборье! С учетом еще четырех наград Дохи (включая высшего достоинства – за вольные) и четырех медалей ЧЕ в Глазго, Артур утвердился в качестве главной звезды в своем вида спорта.

ТЕННИС. ПОБЕДЫ ХАЧАНОВА В МОСКВЕ И В ПАРИЖЕ

Хачанов, как и Даниил Медведев, завоевал три титула в сезоне-2018. Таких успехов у наших теннисистов не было без малого 10 лет! При этом Карен едва не пробился в топ-10, оставшись в рейтинге 11-м. А главное – не только покорил «Кубок Кремля», но взял «Мастерс» в Париже, разбив в финале в пух и в прах самого Новака Джоковича! Неудивительно, что в наступающем году мы с особым интересом будем следить за прогрессом Хачанова. Впрочем, как и Медведева. И Андрея Рублева.

ХОККЕЙ. ПОБЕДА ОВЕЧКИНА В КУБКЕ СТЭНЛИ

Из-за решения боссов НХЛ, Овечкин не сумел попасть на Игры в Корею и взять золото со сборной России. Но осуществил вторую главную мечту – завоевал Кубок Стэнли! Наверно, было бы несправедливо, если бы один из лучших игроков современности (да что там – один из лучших в истории!) – остался без подобного трофея. Но он сумел. Он дотащил свой «Вашингтон» до вожделенных перстней, которые, помимо Александра Великого, примерили еще и Дмитрий Орлов с Евгением Кузнецовым.

MMA . БОЙ НУРМАГОМЕДОВ – МАКГРЕГОР

Главный бой года в мире MMA закончился предсказуемо – Хабиб унизил соперника, избив и задушив ирландца, добившись главного – Макгрегор попросил пощады. Немногие ждали, что сам поединок продолжится известной заварушкой в зале, но так, возможно, даже интереснее. Уж ярче – точно. Отбросив лишнее, стоит признать – Нурмагомедов доказал, что является лучшим бойцом в своем весе прямо сейчас. И неспроста стал одним из самых известных и популярных спортсменов России.

ФЕХТОВАНИЕ. ЗОЛОТО СОФИИ ПОЗДНЯКОВОЙ

За два года после Игр-2016 Софья Великая успела родить сына, вернуться в большой спорт, набрать форму и взять реванш у Яны Егорян за поражение в финале Рио по ходу чемпионата мира в китайском Уси (схватка выдалась жаркой – 15:14!). Но в решающей битве… опять осталась с серебром. На этот раз оказавшись слабее Софии Поздняковой – да-да, дочери нынешнего президента ОКР и 4-кратного олимпионика Станислава Позднякова. Софии всего 21 год, и она впервые блеснула столь ярко на таком высоком уровне. Весь пьедестал в женской личной сабле в Уси стал российским (Егорян, как и американка Энн-Элизабет Стоун, взяла бронзу). Удивительно, как с таким составом мы умудрились отдать золото в командном турнире!

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. БИТВА ЗАГИТОВОЙ С МЕДВЕДЕВОЙ В КОРЕЕ

Скандал с уходом Медведевой к Орсеру, успех Щербаковой и Трусовой в чемпионате России, золото японки Рики Кахиры в финале Гран-при – все это будет потом. А в феврале, на главном старте четырехлетия, не было и быть не могло фигуристок сильнее, чем Алина и Женя. И лучшей стала Загитова. Вторую Олимпиаду подряд выиграла россиянка, но даже успех Сотниковой в Сочи меркнет по сравнению с тем, что сделала 16-летняя Алина в Пхенчхане. О, это был настоящий, невероятный и восхитительный праздник российского спорта!

БАСКЕТБОЛ. РЕКОРДЫ ШВЕДА В ЕВРОЛИГЕ

«Химки» уступили в четвертьфинале Евролиги ЦСКА, сам ЦСКА остался лишь четвертым по итогу решающих матчей в Белграде… Российские топ-клубы могли бы выступить лучше (уж армейцы – так точно), но вышло, как вышло. Зато Алексей Швед подмял под себя всю личную статистику главного европейского турнира, став лучшим снайпером сезона и обновив ряд рекордов – от общего и среднего за матч количества очков до числа трех в отдельной встрече. Мы знали, что лидер нашей сборной и «химчан» невероятно крут. Но теперь поняли – насколько именно! Ведь никому из россиян ничего подобного никогда ранее не удавалось.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ НАГРАД ДИНЫ АВЕРИНОЙ

Победы российских «художниц» – не то, чтобы событие из ряда вон. Но чтобы одна девушка взяла все золото чемпионата мира – такое случается редко! Дина Аверина стала богиней болгарской Софии, одержав пять побед из пяти. Она боролась и за себя, и за сестру-близняшку Арину, которая до этого получила серьезную травму и не сумела набрать форму к старту турнира. Что ж, одну золотую медаль Дина сестренке подарила. Победы они давно привыкли делить на двоих.

ВОЛЕЙБОЛ. ПОБЕДА МУЖСКОЙ СБОРНОЙ В ЛИГЕ НАЦИЙ

Турнир, пришедший на смену Мировой лиге, в свой первый же сезон закончился победой сборной России. Жаль, этот успех не удалось развить по ходу первенства планеты – там россияне не прошли в полуфинал. Но, тем не менее, мы еще раз убедились, что наша волейбольная команда – одна из лучших в мире.

ХОККЕЙ. ВТОРОЙ НОМЕР СВЕЧНИКОВА НА ДРАФТЕ НХЛ

На драфте НХЛ российских ребят не было в топ-5 первого раунда с 2012 года, когда под первым пиком в «Эдмонтон» отправился Наиль Якупов. Обидно, знаете ли! Но скауты «Каролины» настолько высоко оценили таланты 18-летнего барнаульца Андрея Свечникова, что этим летом взяли его под вторым номером. Юному форварду еще лишь предстоит оправдать авансы – в своем первом сезоне за 37 игр он набрал 18 очков. Немного, но и не так уж мало. Достаточно, чтобы продолжить видеть в Андрее потенциальную звезду.