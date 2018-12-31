«Вив ля Франс!» Или какие моменты мы запомним в 2018-м? Топ-15 событий года в мировом спорте

Футбол 31 декабря 2018 19:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Победа сборной Франции в чемпионате мира, переход Роналду – в «Ювентус», а Леброна Джеймса – в «Лейкерс», золотые медали Фуркада и Клэбо и титулы мадридского «Реала» в главных лигах Европы. «Советский спорт» – об основных событиях мирового спорта в 2018 году.

И да, этот список не полный. Были другие важные моменты – триумф «Вашингтона» в Кубке Стэнли, борьба Загитовой и Медведевой за золото Игр, успехи Климента Колесникова и Артура Далалояна… Но мы про них уже писали – в топе событий российского спорта. Ниже – обо всем остальном.

ФУТБОЛ. ПОБЕДА ФРАНЦИИ НА ЧМ-2018

Футбольный ЧМ – всегда главное событие года (при всем уважении к зимним Олимпийским играм), и турнир-2018 удался по всем статьям! И по организации (мы, все-таки, постарались на славу!), и по обилию голов, и по зрелищности матчей, и по количеству сенсаций. Невыход немцев в плей-офф, победа России над Испанией, ранний вылет Португалии и Аргентины, поражение Бразилии от Бельгии в четвертьфинале и фантастический прорыв Хорватии (увы, выбившей россиян по пенальти). Но главное, конечно – итоговый успех Франции в самом ярком решающем матче в истории (4:2!). И турнир, и финал, и выступление французской сборной запомнятся надолго. А мы счастливчики – мы все это видели у себя дома!

ФУТБОЛ. «ЗОЛОТОЙ МЯЧ» ЛУКИ МОДРИЧА

Может, хорваты и не взяли в Москве титул, но все равно стали открытием ЧМ. А Лука Модрич получил приз MVP турнира и утвердился в качестве настоящей суперзвезды. Было бы несправедливо, если бы другая – возможно, главная личная награда в футболе – обошла полузащитника «Реала» стороной. Но нет, он сделал то, что никому не удавалось с 2007 года – отобрал «Золотой мяч» у Криштиану Роналду и Лионеля Месси! Кто скажет, что незаслуженно?

БАСКЕТБОЛ. ПОБЕДА «ГОЛДЕН СТЕЙТ» В НБА

«Воины» давно превратились в сильнейшую команду в американском спорте вообще (неважно, о чем речь – об НХЛ, НБА, МЛС, НФЛ). И сделали еще один шаг к тому, чтобы оформить свой собственный три-пит – взяли второй титул подряд, третий – за четыре года и четвертый в своей истории вообще. В американских лигах раньше не случалось, чтобы четыре сезона подряд в финале играли одни и те же команды. При этом было понятно заранее, что никакой Леброн не вытянет «Кавс» к перстням. Все закончилось быстро и предсказуемо – 4:0 и перстни у «Голден Стейт». Причем мало кто сомневается, что в наступающем году они опять станут лучшими. Говорим же – это сильнейший клуб в Америке! А может быть даже и в мире…

ФУТБОЛ. ТРИУМФ «РЕАЛА» В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

У России был чемпионат мира, у Украины – финал Лиги чемпионов. Да, всего-то один матч, зато какой! «Реал» и «Ливерпуль» устроили в Киеве шоу, но все закончилось согласно прогнозам экспертов – мадридский клуб победил (3:1), выиграв турнир в третий раз подряд и в 13-й – в своей истории. С учетом того, что чуть ранее баскетбольный «Реал» еще и взял трофей Евролиги (10-й для себя, как и в случае с футболом это – лучшие показатели среди всех команд континента), можно признать, что уходящий год однозначно стал годом Королевского клуба!

ФОРМУЛА-1. ПЯТЫЙ ТИТУЛ ХЭМИЛТОНА

Феттель и Хэмилтон сошлись в борьбе за титул, который для любого из них стал бы пятым в карьере. Но и Себастьян, и «Феррари» в целом, в конце концов не сдюжили. Слишком безупречен, слишком мотивирован, слишком заряжен на победу был Льюис. И слишком часто, причем – необоснованно и глупо – ошибался его главный соперник. Да, у «Мерседеса» все еще сильнейшая, самая быстрая машина. Но превосходство «серебристых» уже не было столь впечатляющим. В отличие от превосходства Хэмилтона. Спросите любого эксперта и гонщика, он скажет: британец провел лучший год в карьере! И будет, разумеется, прав.

БАСКЕТБОЛ. ПЕРЕХОД ЛЕБРОНА В «ЛЕЙКЕРС»

Леброн сдержал слово – принес Кливленду титул, ставший первым для города во всех спортивных лигах. Потом еще дважды он уступил в финале «Голден Стейту» и окончательно понял – в «Кавс» уже ловить нечего. Любое очередное «Решение» Джеймса – это всегда событие. Но именно минувшим летом Король не удивил. Он выбрал самый очевидный вариант – переехал в «Лейкерс». Так самый популярный и известный игрок стал лидером самой популярной и известной команды. Хотя, понятно, что в данном случае Леброн думал не только о возможных титулах. Но и о жизни в Лос-Анджелесе, потенциале местного рекламного рынка, близости к Голливуду… Все-таки, одним баскетболом таланты, как и интересы Джеймса, отнюдь не ограничены.

ЗИМНИЕ ВИДЫ. ОЛИМПИАДА-2018

Игры в Пхенчхане потеряли полноценную команду России и многих-многих наших суперзвезд – от Шипулина и Устюгова до Кулижникова и Юскова. Потеряли нормальный хоккейный турнир, лишившись НХЛовцев. Не вызвали особого интереса у местных болельщиков. У иностранных, собственно, тоже – лететь далеко, смотреть по ТВ из-за разницы во времени – неудобно. Во всех отношениях Олимпиада в Корее вдрызг проиграла предыдущим Играм в Сочи. Но все равно стала событием года - если не «номер 1», то «номер 2» уж точно. В медальном зачете победили норвежцы (14-14-11), немцы стали вторыми (14-10-7), российская сборная (точнее – команда олимпийских атлетов из России) осталась 13-й (2-6-9). Но это так. Для протокола. Понятно, что большинство результатов в тех видах, где не было наших лидеров, вышли спорными и не вполне объективными. С другой стороны – мы это пережили. И ладно.

БИАТЛОН. СЕДЬМОЙ «ГЛОБУС» ФУРКАДА

Это сейчас на биатлонных трассах доминирует Йоханнес Бе. А в первой половине года все было иначе. Привычно. Мартен Фуркад, превратившись в спортивного монстра, сметал почти всех соперников, взял на Играх в Корее три золота (став пятикратным олимпийским чемпионом), а позже, весной, завоевал и свой седьмой Большой хрустальный глобус.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ВЗЛЕТ ЙОХАННЕСА КЛЭБО

Петер Нортуг и Мартин Сундбю – привычные лидеры сильной сборной Норвегии - мгновенно отошли на второй план, когда в предыдущем сезоне раскрылся Йоханнес Клэбо. Новый бог спринта доминировал на большинстве этапов Кубка мира, в Пхенчхане трижды поднимался на высшую ступень (кроме него подобное удалось лишь Фуркаду), конечно, взял Большой хрустальный глобус. И это – в 22 года! Правда, уже весной стало понятно, что у Йоханнеса есть соперники, готовые задвинуть его так же быстро, как он сам задвинул прежних звезд. И россиянин Александр Большунов – лидер текущего сезона – первый и главный из этих соперников.

ТЕННИС. ПОБЕДЫ ФЕДЕРЕРА, ДЖОКОВИЧА И НАДАЛЯ

Кто побеждал на «Больших шлемах» в 2008 году? Джокович, Надаль, Федерер. Прошло 10 лет, и что изменилось? Да ровным счетом ничего! Все «мейджоры» в прошедшем сезоне опять разобрала привычная троица – Роджер, Рафа и Новак. И пусть последний стал лучшим, совершив невероятный камбэк – из места в середине третьего десятка (куда скатился после травмы руки) на первую строчку рейтинга, Надаль с Федерером тоже успели пошуметь изрядно. Особенно впечатляет швейцарец, который в свои 37 остается в топ-3. Конечно, есть ощущение, что в новом году их позиции все же просядут. Вон, проиграл же даже Джокович последние турниры 2018-го, уступив в финале в Париже Карену Хачанову, а на Итоговом – Александру Звереву! Что говорить о перманентно травмированном Рафе и возрастном уже Роджере? С другой стороны… Сколько раз вы уже слышали подобные прогнозы? Годы идут, а чемпионы «Больших шлемов» не меняются…

ТЕННИС. НИЗВЕРЖЕНИЕ СЕРЕНЫ УИЛЬЯМС

Серена так отчаянно стремилась быть примером для всех на корте и в жизни, что внезапно лишилась этого статуса и там, и там. Ее спортивные успехи в уходящем году вышли неоднозначными – с одной стороны, Уильямс вернулась после рождения дочери, и вернулась неплохо, с другой – она проиграла финалы Уимблдона с US Open, не пробилась в топ-10 и досрочно завершила сезон. Впрочем, это не главное. Главное – то, что Серена устроила в решающем матче в Нью-Йорке. Ее истерика и учиненный ею фарс, укравший праздник у настоящей героини дня (японки Наоми Осаки) – одно из самых позорных событии в спорте за весь 2018-й. И если Серена не понимает, как и из-за чего она разрушила весь свой авторитет, добытый за долгие годы феноменальный карьеры, если не готова признать свои ошибки и извиниться перед оскорбленным судьей, расстроенной таким поведением Осакой и миллионами растерянных болельщиков – значит, она еще глупее и узколобее, чем многие сейчас о ней думают.

ШАХМАТЫ. ПОБЕДА КАРЛСЕНА НАД КАРУАНОЙ

Норвежец Магнус Карлсен сохранил корону, оставшись лучшим шахматистом мира. Его матч с американцем Фабиано Каруаной вышел не слишком интересным и зрелищным, но вполне показательным – сильнейший гроссмейстер планеты добился перевеса на тай-брейке и лишний раз продемонстрировал, что бороться с ним «в долгую» - почти бесперспективный вариант. Впрочем, это – пока. Не может же он вечно оставаться чемпионом!

ВЕЛОСПОРТ. ПОБЕДА ФРУМА НА «ДЖИРО Д’ИТАЛИЯ»

Никто из велогонщиков не выигрывал все три «Гранд Тура» за один год! Но Фрум сделал то, что тоже никому не удавалось ранее – выиграл их подряд. К победам на «Тур де Франс» и «Вуэльте» в 2017-м он в уходящем году добавил титул чемпиона «Джиро д’Италии». Для уроженца Найроби (да, у британца есть и кенийской гражданство) этот трофей стал шестым, добытых на главных многодневках планеты. И окончательно приблизил Криса к легендам велоспорта.

БОКС. ПОБЕДЫ ДЖОШУА И УСИКА

Два лучших боксера современности в уходящем году провели пять боев. Александр Усик в финале Суперсерии уверенно справился с нашим Муратом Гайссиевым, плюс раньше одолел Майриса Бриедиса, а позже выписал нокаут Тони Беллью. Энтони Джошуа разобрался с Джозефом Паркером и отправил в нокдаун Александра Поветкина. Оба владеют целой связкой из чемпионских поясов во всех возможных версиях. И остается лишь жалеть, что англичанин и украинец из-за разных весовых категорий не могут сойтись в очной схватке.

Хотя…

ФУТБОЛ. ПЕРЕХОД РОНАЛДУ В «ЮВЕНТУС»

В насыщенном футбольными событиями году решение Роналду покинуть «Реал» стало одним из самых главных сюрпризов. Не так теперь важно, из-за чего Криштиану отказался оставаться в Мадриде. Важно, что он и в «Ювентусе» мгновенно стал лидером, продолжив радовать своих фанатов голами. Единственное, чего немного жаль – теперь мы куда реже сможем видеть очные противостояния Роналду и Месси. С другой стороны – за столько-то лет, которые эти ребята провели вдвоем в Испании, вы еще не устали от их регулярных дуэлей?