«Вив ля Франс!» Или какие моменты мы запомним в 2018-м? Топ-15 событий года в мировом спорте

Победа сборной Франции в чемпионате мира, переход Роналду – в «Ювентус», а Леброна Джеймса – в «Лейкерс», золотые медали Фуркада и Клэбо и титулы мадридского «Реала» в главных лигах Европы. «Советский спорт» – об основных событиях мирового спорта в 2018 году.
И да, этот список не полный. Были другие важные моменты – триумф «Вашингтона» в Кубке Стэнли, борьба Загитовой и Медведевой за золото Игр, успехи Климента Колесникова и Артура Далалояна… Но мы про них уже писали – в топе событий российского спорта. Ниже – обо всем остальном.
Футбольный ЧМ – всегда главное событие года (при всем уважении к зимним Олимпийским играм), и турнир-2018 удался по всем статьям! И по организации (мы, все-таки, постарались на славу!), и по обилию голов, и по зрелищности матчей, и по количеству сенсаций. Невыход немцев в плей-офф, победа России над Испанией, ранний вылет Португалии и Аргентины, поражение Бразилии от Бельгии в четвертьфинале и фантастический прорыв Хорватии (увы, выбившей россиян по пенальти). Но главное, конечно – итоговый успех Франции в самом ярком решающем матче в истории (4:2!). И турнир, и финал, и выступление французской сборной запомнятся надолго. А мы счастливчики – мы все это видели у себя дома!
Может, хорваты и не взяли в Москве титул, но все равно стали открытием ЧМ. А Лука Модрич получил приз MVP турнира и утвердился в качестве настоящей суперзвезды. Было бы несправедливо, если бы другая – возможно, главная личная награда в футболе – обошла полузащитника «Реала» стороной. Но нет, он сделал то, что никому не удавалось с 2007 года – отобрал «Золотой мяч» у Криштиану Роналду и Лионеля Месси! Кто скажет, что незаслуженно?
«Воины» давно превратились в сильнейшую команду в американском спорте вообще (неважно, о чем речь – об НХЛ, НБА, МЛС, НФЛ). И сделали еще один шаг к тому, чтобы оформить свой собственный три-пит – взяли второй титул подряд, третий – за четыре года и четвертый в своей истории вообще. В американских лигах раньше не случалось, чтобы четыре сезона подряд в финале играли одни и те же команды. При этом было понятно заранее, что никакой Леброн не вытянет «Кавс» к перстням. Все закончилось быстро и предсказуемо – 4:0 и перстни у «Голден Стейт». Причем мало кто сомневается, что в наступающем году они опять станут лучшими. Говорим же – это сильнейший клуб в Америке! А может быть даже и в мире…
У России был чемпионат мира, у Украины – финал Лиги чемпионов. Да, всего-то один матч, зато какой! «Реал» и «Ливерпуль» устроили в Киеве шоу, но все закончилось согласно прогнозам экспертов – мадридский клуб победил (3:1), выиграв турнир в третий раз подряд и в 13-й – в своей истории. С учетом того, что чуть ранее баскетбольный «Реал» еще и взял трофей Евролиги (10-й для себя, как и в случае с футболом это – лучшие показатели среди всех команд континента), можно признать, что уходящий год однозначно стал годом Королевского клуба!
Феттель и Хэмилтон сошлись в борьбе за титул, который для любого из них стал бы пятым в карьере. Но и Себастьян, и «Феррари» в целом, в конце концов не сдюжили. Слишком безупречен, слишком мотивирован, слишком заряжен на победу был Льюис. И слишком часто, причем – необоснованно и глупо – ошибался его главный соперник. Да, у «Мерседеса» все еще сильнейшая, самая быстрая машина. Но превосходство «серебристых» уже не было столь впечатляющим. В отличие от превосходства Хэмилтона. Спросите любого эксперта и гонщика, он скажет: британец провел лучший год в карьере! И будет, разумеется, прав.
Леброн сдержал слово – принес Кливленду титул, ставший первым для города во всех спортивных лигах. Потом еще дважды он уступил в финале «Голден Стейту» и окончательно понял – в «Кавс» уже ловить нечего. Любое очередное «Решение» Джеймса – это всегда событие. Но именно минувшим летом Король не удивил. Он выбрал самый очевидный вариант – переехал в «Лейкерс». Так самый популярный и известный игрок стал лидером самой популярной и известной команды. Хотя, понятно, что в данном случае Леброн думал не только о возможных титулах. Но и о жизни в Лос-Анджелесе, потенциале местного рекламного рынка, близости к Голливуду… Все-таки, одним баскетболом таланты, как и интересы Джеймса, отнюдь не ограничены.
Игры в Пхенчхане потеряли полноценную команду России и многих-многих наших суперзвезд – от Шипулина и Устюгова до Кулижникова и Юскова. Потеряли нормальный хоккейный турнир, лишившись НХЛовцев. Не вызвали особого интереса у местных болельщиков. У иностранных, собственно, тоже – лететь далеко, смотреть по ТВ из-за разницы во времени – неудобно. Во всех отношениях Олимпиада в Корее вдрызг проиграла предыдущим Играм в Сочи. Но все равно стала событием года - если не «номер 1», то «номер 2» уж точно. В медальном зачете победили норвежцы (14-14-11), немцы стали вторыми (14-10-7), российская сборная (точнее – команда олимпийских атлетов из России) осталась 13-й (2-6-9). Но это так. Для протокола. Понятно, что большинство результатов в тех видах, где не было наших лидеров, вышли спорными и не вполне объективными. С другой стороны – мы это пережили. И ладно.
Это сейчас на биатлонных трассах доминирует Йоханнес Бе. А в первой половине года все было иначе. Привычно. Мартен Фуркад, превратившись в спортивного монстра, сметал почти всех соперников, взял на Играх в Корее три золота (став пятикратным олимпийским чемпионом), а позже, весной, завоевал и свой седьмой Большой хрустальный глобус.
Петер Нортуг и Мартин Сундбю – привычные лидеры сильной сборной Норвегии - мгновенно отошли на второй план, когда в предыдущем сезоне раскрылся Йоханнес Клэбо. Новый бог спринта доминировал на большинстве этапов Кубка мира, в Пхенчхане трижды поднимался на высшую ступень (кроме него подобное удалось лишь Фуркаду), конечно, взял Большой хрустальный глобус. И это – в 22 года! Правда, уже весной стало понятно, что у Йоханнеса есть соперники, готовые задвинуть его так же быстро, как он сам задвинул прежних звезд. И россиянин Александр Большунов – лидер текущего сезона – первый и главный из этих соперников.
Кто побеждал на «Больших шлемах» в 2008 году? Джокович, Надаль, Федерер. Прошло 10 лет, и что изменилось? Да ровным счетом ничего! Все «мейджоры» в прошедшем сезоне опять разобрала привычная троица – Роджер, Рафа и Новак. И пусть последний стал лучшим, совершив невероятный камбэк – из места в середине третьего десятка (куда скатился после травмы руки) на первую строчку рейтинга, Надаль с Федерером тоже успели пошуметь изрядно. Особенно впечатляет швейцарец, который в свои 37 остается в топ-3. Конечно, есть ощущение, что в новом году их позиции все же просядут. Вон, проиграл же даже Джокович последние турниры 2018-го, уступив в финале в Париже Карену Хачанову, а на Итоговом – Александру Звереву! Что говорить о перманентно травмированном Рафе и возрастном уже Роджере? С другой стороны… Сколько раз вы уже слышали подобные прогнозы? Годы идут, а чемпионы «Больших шлемов» не меняются…
Серена так отчаянно стремилась быть примером для всех на корте и в жизни, что внезапно лишилась этого статуса и там, и там. Ее спортивные успехи в уходящем году вышли неоднозначными – с одной стороны, Уильямс вернулась после рождения дочери, и вернулась неплохо, с другой – она проиграла финалы Уимблдона с US Open, не пробилась в топ-10 и досрочно завершила сезон. Впрочем, это не главное. Главное – то, что Серена устроила в решающем матче в Нью-Йорке. Ее истерика и учиненный ею фарс, укравший праздник у настоящей героини дня (японки Наоми Осаки) – одно из самых позорных событии в спорте за весь 2018-й. И если Серена не понимает, как и из-за чего она разрушила весь свой авторитет, добытый за долгие годы феноменальный карьеры, если не готова признать свои ошибки и извиниться перед оскорбленным судьей, расстроенной таким поведением Осакой и миллионами растерянных болельщиков – значит, она еще глупее и узколобее, чем многие сейчас о ней думают.
Норвежец Магнус Карлсен сохранил корону, оставшись лучшим шахматистом мира. Его матч с американцем Фабиано Каруаной вышел не слишком интересным и зрелищным, но вполне показательным – сильнейший гроссмейстер планеты добился перевеса на тай-брейке и лишний раз продемонстрировал, что бороться с ним «в долгую» - почти бесперспективный вариант. Впрочем, это – пока. Не может же он вечно оставаться чемпионом!
Никто из велогонщиков не выигрывал все три «Гранд Тура» за один год! Но Фрум сделал то, что тоже никому не удавалось ранее – выиграл их подряд. К победам на «Тур де Франс» и «Вуэльте» в 2017-м он в уходящем году добавил титул чемпиона «Джиро д’Италии». Для уроженца Найроби (да, у британца есть и кенийской гражданство) этот трофей стал шестым, добытых на главных многодневках планеты. И окончательно приблизил Криса к легендам велоспорта.
Два лучших боксера современности в уходящем году провели пять боев. Александр Усик в финале Суперсерии уверенно справился с нашим Муратом Гайссиевым, плюс раньше одолел Майриса Бриедиса, а позже выписал нокаут Тони Беллью. Энтони Джошуа разобрался с Джозефом Паркером и отправил в нокдаун Александра Поветкина. Оба владеют целой связкой из чемпионских поясов во всех возможных версиях. И остается лишь жалеть, что англичанин и украинец из-за разных весовых категорий не могут сойтись в очной схватке.
Хотя…
В насыщенном футбольными событиями году решение Роналду покинуть «Реал» стало одним из самых главных сюрпризов. Не так теперь важно, из-за чего Криштиану отказался оставаться в Мадриде. Важно, что он и в «Ювентусе» мгновенно стал лидером, продолжив радовать своих фанатов голами. Единственное, чего немного жаль – теперь мы куда реже сможем видеть очные противостояния Роналду и Месси. С другой стороны – за столько-то лет, которые эти ребята провели вдвоем в Испании, вы еще не устали от их регулярных дуэлей?