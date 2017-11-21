Бывший футболист-полузащитник московского «Спартака» и других команд, мастер спорта СССР международного класса и заслуженный мастер спорта России, экс-тренер футбольных и мини-футбольных команд, футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Евгений Ловчев записал видео с прогнозом на матч «Спартак» – «Марибор» в Лиге чемпионов.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Спартак» — «Марибор». «Спартак» победит и тотал больше. «Спартак» в обоих таймах победит, и «Марибор» не забьет.

Все помнят первый матч, когда «Спартак» должен был выигрывать, потом стал сохранять результат и получил гол в свои ворота. Возможно, этот матч и этот гол, который «Марибор» забил, решит судьбу путевки, и «Спартаку» не хватит очков. Но думаю, что уже то, что «Марибор» десять голов получил в двух матчах от «Ливерпуля», раскрепостят «Спартак». Тем более у «Спартака» атака неплохая. Поэтому думаю, что «Спартак» не будет бояться «Марибор», тем более на своем поле будет атаковать. Поэтому ставлю на «Спартак» и крупный счет.